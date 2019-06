Bad Belzig

Mirna Richel ( CDU) steht ab sofort an der Spitze des Kreistages Potsdam-Mittelmark. Die 47-Jährige ist in den 25 Jahren des Bestehens die erste Frau als Parlamentschefin. Sie war von der Union, welche aus der Kommunalwahl am 26. Mai als stärksten politische Kraft hervorgegangen ist, vorgeschlagen worden. Ohne Gegenkandidatin erhielt sie das Vertrauen von 42 der 54 anwesenden Abgeordneten, vier enthielten sich, acht waren dagegen.

Ausdrücklich befürwortet hatten die Linken die Personalie. „Wir hatten die Kandidatin in der Fraktion zu Gast, sehen eine Frau auf dem Chefposten als Signal“, erklärte Fraktionschefin Katrin Menz dazu. Sie Betonte auch, dass es um weitere sachliche Zusammenarbeit gehe.

„Es gibt klare Regeln für die Arbeit“, stellte sich Mirna Richel mit Zuversicht der neuen Aufgabe. „Außerdem wollen wir bei den einzelnen Themen voran kommen“, so die Angestellte. Sie bringt Erfahrungen aus der Gemeindevertretung Kleinmachnow mit.

Die Sitzung eröffnet hatten der frühere Kreistagschef Werner Große ( CDU) aus Werder/ Havel und dann Annerose Harmisch-Fischer (die Linke) aus Bergholz-Rehbrücke. Sie ist mit 70 Jahren ältestes Mitglied. Zu einem ersten Eklat kam es im Verlauf der Stellvertreterwahlen.

Zunächst waren in der Reihenfolge Michael Klenke aus Brück für die SPD (mit 49-Ja-Stimmen) und Georg Hartmann aus Werder/ Havel für die erstarkten Bündnisgrünen als zweite und dritte Stellvertreter bestätigt worden. Dann hätte wohl der Kandidat der Linken die nötige Mindestzahl von 29 Stimmen erhalten. Aber nicht Klaus-Jürgen Warnick, der in der vergangenen Wahlperiode sogar schon in dem Reigen vertreten war.

Diesmal bekam er jedoch die Retourkutsche der Kollegen. Während augenscheinlich eine Mehrheit nach der Abstimmung über Mirna Richel für jeweils offene Wahl und damit Verkürzung des Prozederes war, forderte Klaus-Jürgen Warnick jeweils die geheime Wahl. Mit Stimmzettel, Urnengang und Auszählung. „Aus demokratischem Prinzip“, wie er es in der Tat seit jeher fordert. Entsprechend muss selbst bei nur diesem einen Widerspruch dem Rechnung getragen werden.

In der Konsequenz gab es für den 67-Jährigen aus Kleinmachnow lediglich 22-fachen Zuspruch. Folgerichtig musste eine neue Wahl erfolgen. Dafür gab es dann eine Kampfkandidatur. So schickten die Linken nunmehr Andreas Bernig aus Lehnin ins Rennen. Er konnte sich mit 29 Stimmen knapp gegen Wolfgang Kroll ( BVB Freie Wähler sowie Freie Bauern und Bürger) aus Langerwisch durchsetzen, der 20 Stimmen erhielt.

Derweil gibt es anders als in den bisherigen Wahlperioden keine Koalition. Die bisherigen Partner – Christ- und Sozialdemokraten sowie Freie Bauern und Bürger – hätten aktuell auch keine Mehrheit mehr. Zweieinhalb Monate vor der Wahl zum Landtag Brandenburg will sich offenkundig niemand auf Bündnisse festlegen.

Sie würden Mehrheiten suchen, um gemeinsame Ziele durchzusetzen, erklärten SPD-Fraktionschef Dietmar Otto und CDU-Kollege Martin Szymczak. „Unsere Fraktion ist voller Energie“, verkündete Elke Seidel für die Bündnisgrünen.

Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) erkennt in der Situation jetzt ohne Hausmacht weder Gefahr noch Blankoscheck. „Als Verwaltungschef habe ich mich gerade in wichtigen Fragen – wie bei der Standortstrategie – nicht auf die schlichte Mehrheit verlassen, sondern schon versucht, die vermeintliche Opposition zu überzeugen.“

Von René Gafffron