Bad Belzig

Angst und Sorge machen sich breit unter Eltern in Bad Belzig nach einem Vorfall vom Samstag. Nach Zeugen-Hinweisen hat die Polizei einen Mann vorübergehend verhaftet, der am Spielplatz im Kurpark zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren sexuell belästigt haben soll.

„Seit dem Vorfall drehen sich die Gedanken nur noch um die Sicherheit meiner Kinder“, schreibt Michaela Weiss bei Facebook. Ihre elfjährige Tochter war mit ihrer zehnjährigen Freundin auf dem Spielplatz am Kurpark, als sie am Nachmittag von einem erwachsenen Mann zunächst beobachtet und dann belästigt worden seien.

Der Mann habe sich die Hose heruntergezogen „und weitere Dinge getan“, schildert die Mutter. „Glücklicherweise waren beide so stark alles abzulehnen und nach Hause zu laufen“, schreibt sie weiter zu dem Vorfall.

Kinder sagen bei der Polizei aus

Michael Weiss rief die Polizei. Die Beamten konnten den von den Kindern beschriebenen Mann wenig später festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Afghanistan. Zudem sind beide Kinder noch am Abend in der Polizei-Wache angehört worden. Die Eltern beider Mädchen erstatteten Anzeige.

Nach Angaben der Polizei waren die Mädchen, die sich erleichtern mussten, hinter den Spielplatz in ein Gebüsch gegangen. Zur gleichen Zeit soll sich auch der Mann ebenfalls hinter den Spielplatz begeben haben, um sich offenbar an einem Gebüsch ebenfalls zu erleichtern.

Nach Angaben der Kinder soll er dies in ihrer Nähe getan haben. Die Mädchen gaben an, sich von der Nähe und Handlungen des Mannes belästigt gefühlt zu haben. Sie rannten nach Hause.

Abgelegen von der Straße Am Kurpark liegt der Spielplatz an der Kurparksiedlung in Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Die Polizei nahm den Mann kurz darauf am Spielplatz vorläufig fest und brachte ihn zur Vernehmung in die Polizeiinspektion nach Brandenburg an der Havel. „Er stritt ab, die Kinder kontaktiert zu haben und gab an, dass er lediglich zum Wasserlassen hinter den Spielplatz gegangen sei“, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz mit.

Verdächtiger streitet Tat ab

Der Mann gab an, sich am Spielplatz mit einem Bekannten aufgehalten zu haben. Die Kinder will er dabei unterbewusst wahrgenommen, diese jedoch später im Gebüsch nicht bemerkt haben. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 25-jährige Mann nach seiner Vernehmung wieder entlassen“, teilt Oliver Bergholz mit. Die Kriminalpolizei prüfe strafbare Handlungen und ermittelt zum Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

„Danke an die Beamten, die so schnell da waren und auch an die zwei Beamtinnen der Kriminalpolizei, die die Mädchen in Ruhe angehört haben“, sagt Michaela Weiss.

Sie macht sich große Sorgen. „Unabhängig davon, wie es mit diesem Täter weitergeht, habe ich Bauchschmerzen, was die allgemeine Sicherheit von Kindern in Bad Belzig angeht“, sagt die Mutter.

Spielen nur noch in Begleitung

„Es war ein Samstag und ich war zu Hause, es hätte aber auch ein Dienstag sein können, ich bei der Arbeit und mein Kind eben nicht zu zweit dort. Nur 200 Meter weiter wohnen Leute und Autos fahren, niemand bekommt aber mit, wenn ein Kind Hilfe braucht“, sagt die Mutter zu ihren Gedanken. Sie müsse ihren Kindern nun erklären, „dass sie ohne Begleitung Erwachsener nicht mehr draußen spielen können“.

Verbot gefordert

Sie stellt allgemein neue Regeln für Spielplätze zur Diskussion. Es gebe Hundeverbote an bestimmten Orten und Bußgelder für Beetlatscher. „Könnte es erwachsenen Einzelpersonen da im Allgemeinen nicht auch untersagt werden, sich auf Spielplätzen aufzuhalten, wenn sie kein Kind dabei haben?“, fragt Michaela Weiss. Auch die Idee einer Kooperation von Eltern, die im Wechsel auf Spielplätzen präsent sein könnten, stellt sie zur Diskussion.

Nach dem Vorfall auf dem Spielplatz an der Kurparksiedlung in Bad Belzig werden neue Regeln zur Debatte gestellt. Quelle: Thomas Wachs

Damit stößt sie auf breite Resonanz nicht nur bei Eltern in der Kreisstadt. Jana Stephan beispielsweise findet es in ihrem Facebook-Kommentar „gut, dass Du es öffentlich machst. So kommt das Thema in den Familien und sicher auch in der Schule noch mal zur Sprache und die Kinder werden sensibilisiert“, schreibt sie an Michaela Weiss.

Betroffenheit im Netz

Allgemein sind die Reaktionen von Betroffenheit und Unverständnis für die Tat des Mannes geprägt. Antje Leiste berichtet davon, eine solche Situation auch schon erlebt haben zu müssen. „Die Polizei hat ihr Bestes gegeben, um uns stark zu machen. Gegen einzelne sollte es wirklich dieses Verbot geben. Ich habe meine Kinder sensibilisiert, wachsam zu sein“, schreibt die Mutter bei Facebook.

Daniel Beckmann stellt eine Überwachung zur Debatte: „An verschiedensten Kreuzungen gibt es ja mittlerweile Kameras. Eventuell könnte man das auch an öffentlichen Spielplätzen umsetzen“.

Von Thomas Wachs