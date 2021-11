Mit Gewalt vorgegangen: Einbrecher plündern Restaurant-Kasse in Bad Belzig 

Bad Belzig

Dreiste Diebe haben in einem Restaurant in Bad Belzig Beute gemacht. Wie die Polizei am Sonntag der MAZ mitteilte, drangen Kriminelle bereits in der Nacht zu Freitag in der Straße der Einheit gewaltsam in das Lokal ein. Dies geschah im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.45 Uhr, und Freitag, 9 Uhr.

Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in das Restaurant zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler entwendeten die Eindringlinge Bargeld.

Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren.

Von MAZ