Die Sonne treibt die Quecksilbersäule am Thermometer der 20-Grad-Celsius-Marke entgegen und die Menschen hinaus in den Hohen Fläming. Eine Woche nach Ostern herrscht daher reges Treiben an den Sehenswürdigkeiten rund um den Hagelberg.

Die Ausflügler kommen auf zwei oder vier Rädern oder mit dem Regionalexpress 7. Fast alle haben Proviant eingesteckt. Auf dem Parkplatz eingangs der Brautrummel samt Riesenstein bei Grubo gibt es Sonntag mittag kaum Lücken. Während sich einige Wanderfreunde schon auf Schusters Rappen auf den Weg gemacht haben, stärken sich Kai Geske, Martina und Karsten Bebert erst einmal bei einem Picknick.

Wiesenburger Park als nächstes Ziel

Das Trio aus Welsickendorf (Teltow-Fläming) kennt den Platz und hat ihn mit Speis und Trank bestens ausgestattet angesteuert. Es will nach dem bereits erfolgten Besuch der Burg Eisenhardt in Bad Belzig noch den nahe liegenden großen Findling und die blühenden Magnolien im Wiesenburger Park in Augenschein nehmen.

Ansturm auf dem Parkplatz an der Brautrummel bei Grubo. Beate und Jürgen Fiedel rollen im Zastava aus Wolfen an. Quelle: René Gaffron

In der Region schon viel gesehen haben auch Jürgen und Beate Fiedel. Sie kommen aus Wolfen. „An der Stelle sind wir erstmals, haben uns von den zahlreich parkenden Autos locken lassen“, berichtet das Paar. Es ist mit einem Zastava unterwegs und hat ebenfalls Kaffee und Kuchen im Kofferraum.

Reisende haben Proviant im Kofferraum

Dass die Gastronomie vor Ort durchaus Gerichte zum Mitnehmen anbietet, ahnen die Ausflügler zwar. Allerdings gehen sie augenscheinlich lieber auf Nummer sicher und packen sich die Brotbüchse voll.

Die Sonne lockt die Besucher hinaus auf die Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

„Das ist verständlich“, sagt Bernd Sachse, Wirt im Gasthaus „Alter Brauhof“ in Bad Belzig. Aktuell dürfen sich die Gäste laut seinem Bekunden nicht einmal zum Verzehr vor der Tür platzieren. Nicht einmal für die Außengastronomie kann er derzeit eine Perspektive erkennen. „Alles ist so ungewiss“, klagt er. „Die Entwicklung der Infektionszahlen, aber auch die Aussagen wie beispielsweise mit Tests praktisch umzugehen ist, fehlen noch.“

Essen für die Stammgäste

Also bedient er vor allem die Stammgäste, die bis 11.30 Uhr ihre Bestellung aufgeben. Bestenfalls ein Dutzend Essen geht am Tag auf die Reise. Ansonsten hält er mit Ehefrau Petra Benke das Lokal zwar geöffnet, verkauft zusätzlich noch Kugeleis aus Ragösen, repariert und renoviert nebenbei noch etwas.

In der Altstadt darf Gastwirt Bernd Sachse vom "Alten Brauhof" derzeit keine Gäste einkehren lassen. Quelle: René Gaffron

Die Tourist-Information am Marktplatz ist derzeit am Wochenende nicht besetzt. „Noch halten sich die Nachfragen im Rahmen. Wir informieren Montag bis Freitag per Telefon und E-Mail soweit das helfen kann“, bestätigt Michael Burrow. Für Sonnabend und Sonntag wird Informationsmaterial im Foyer bereit gelegt.

Motorradfahrer haben einen Wunsch

Den hiesigen Burgen die Treue halten wollen Iris und Manfred Thiburra sowie Enkelin Amelie. Der KFZ-Meister aus Groß Kienitz und seine Frau steuern sie regelmäßig abwechselnd zum Spreewald an. „Der Weg ist dabei das Ziel. Wir ziehen gerade mit den Motorrädern den Bogen mit Absicht immer etwas größer“, sagt der Unternehmer, der sich dem Tuning der italienischen Moto-Guzzi-Maschinen verschrieben hat. Wegen der Straßenbaustellen bei Beelitz und Brück geht es derzeit fast nicht anders.

Manfred und Iris Thiburra sowie Enkelin Amelie haben die Burg Eisenhardt mit ihren italienischen Motorrädern angesteuert. Quelle: René Gaffron

Für die junge Co-Pilotin im Beiwagen gibt es zur Belohnung ein Eis im Café „An der Postmeilensäule“. Nicht in allen Lokalen haben sie bei der Einkehr gute Erfahrungen gemacht wie dort, sagen die Biker. Mithin sprechen sie vielen Bad Belzigern aus dem Herzen: „Ein Café direkt am Marktplatz – das wär’s.“

Von René Gaffron