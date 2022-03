Mit Warentermingeschäften in die Insolvenz: Spekulationen ruinieren die Stadtwerke Bad Belzig 

Bad Belzig

Heute teuer verkaufen, was man noch gar nicht hat, später dann billig besorgen und nächstes Jahr liefern: Mit hochriskanten Warentermingeschäften soll der inzwischen entlassene Geschäftsführer Hüseyin Evelek die kommunale Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) in die Insolvenz getrieben haben.

Die Spekulationen, unter anderem wohl an der Europäischen Energiebörse (EEX) in Leipzig, beschäftigen jetzt weiter die Staatsanwaltschaft Potsdam und demnächst einen Sonderausschuss der Stadtverordnetenversammlung. Der Schaden soll immens sein.

Preise für Fernwärme in Bad Belzig um 135 Prozent gestiegen

Die Kunden der SWBB müssen nun deswegen deutlich mehr für Gas, Strom und Fernwärme bezahlen. Zahlreiche Energiebezieher bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Im Bad Belziger Stadtteil Klinkengrund sind die Preise für Fernwärme insolvenzbedingt um 135 Prozent gestiegen. Ein Debakel.

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes der Vattenfall AG in Jänschwalde auf. Quelle: Patrick Pleul/DPA

Besonders ein Leerverkauf von Strom an den schwedischen Staatskonzern Vattenfall soll die kommunale Stadtwerke Bad Belzig GmbH ruiniert haben. Insider sprechen von einem Schaden von bis zu 22,5 Millionen Euro.

Vattenfall bestätigt Geschäfte mit Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Vattenfall bestätigte auf MAZ-Anfrage die Geschäftsbeziehungen. Zu Art um Umfang des Deals machte der Energiegigant jedoch keinerlei Angaben.

„Da die Stadtwerke Bad Belzig die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt haben, bitten wir um Verständnis, dass wir uns nicht zu laufenden Verfahren äußern“, teilte ein Sprecher auf erneute Anfrage jüngst mit.

Riskante Leerverkäufe Bei Leerverkäufen handeln die Teilnehmer mit Produkten, die sie zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses noch nicht besitzen. Nach bisherigen Informationen soll Hüseyin Evelek im vorigen Jahr an der Energiebörse auf fallende Strompreise bis zum Ende des Jahres gewettet haben. Das heißt, zum Beispiel, Evelek hat an Vattenvall Strom für einen bestimmten Preis verkauft und sich verpflichtet, diesen bis Jahresanfang zu liefern. Weil die Preise aber geradezu explodiert sind, anstatt, wie von Evelek wohl erhofft, zu fallen, müsste die SWBB jetzt für deutlich mehr Geld Strom liefern, als sie daran verdienen würde. Für Vattenfall wäre das ein Riesenreibach, zumindest theoretisch. Für die SWBB bedeutet diese Fehlspekulation jetzt die Insolvenz. Der Verlust bei diesen Warentermingeschäften soll besagte rund 22,5 Millionen Euro groß sein.

Unklar ist deshalb nach wie vor noch, wie die Geschäfte aussahen und zu welchen Konditionen Evelek sie abgeschlossen hat.

Weder Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) noch Aufsichtsratsvorsitzender Tobias Paul (CDU) haben sich bisher näher zu dem Skandal geäußert. Trotz mehrfacher Anfrage der MAZ treffen sie keine Aussagen zu den Börsenspekulationen des kommunalen Unternehmens und der aufgelaufenen Schadenssumme.

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) in der außerplanmäßigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16. Februar 2022 in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Quelle: Heike Schulze

Hüseyin Evelek ist offenbar auch nicht zu einer Stellungnahme bereit. Seit September 2021 reagiert er nicht auf Bitten um ein Interview. Die MAZ hatte seitdem immer wieder versucht, ihn zu erreichen. Zuletzt an diesem Mittwoch (9. März).

Evelek sprach offen über Börsengeschäfte der Stadtwerke Bad Belzig

Bekannt ist bisher allerdings, dass Evelek wohl ganz offen über die Börsengeschäfte sprach. „Er hat laufend dem Aufsichtsrat über den erfolgreichen An- und Verkauf von Strom mit einem daraus resultierenden günstigeren Beschaffungspreis in den Sitzungen berichtet“, sagt der frühere SWBB-Mitarbeiter Harald Lacher. „Ich selber habe an den Folien für den Aufsichtsrat im Bereich Energiewirtschaft mitgewirkt.“

Der ehemalige Abteilungsleiter für Energiewirtschaft bei den Stadtwerken war für den Einkauf von Strom und Gas zuständig. Evelek, der im Januar 2019 angefangen hatte, stellte Harald Lacher dann jedoch alsbald kalt und wickelte die Deals persönlich und vermutlich ohne das Vier-Augen-Prinzip ab.

Kontrolleurin erhält Hausverbot für die Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Zudem hatte Bürgermeister Roland Leisegang schon im Februar 2019 der damaligen städtischen Beteiligungsmanagerin Doreen Wassermann ein Hausverbot erteilt. Anfang 2020 hatte Harald Lacher dann um einen Aufhebungsvertag gebeten, weil er, wie er heute sagt, nichts mit dieser Art von Geschäften zu tun haben wollte.

Er erinnere sich gut daran, dass Evelek regelmäßig mit seinen Spekulationsgewinnen auf dem Flur geprahlt habe. Es sei also scheinheilig, wenn der Aufsichtsrat und der Bürgermeister nun so tun würden, als hörten sie zum ersten Mal von diesen Geschäften. „Sie alle wussten Bescheid, seit Jahren“, sagt Harald Lacher.

So könnte ein Leerverkauf der Stadtwerke Bad Belzig gelaufen sein

Für die MAZ hat der Ingenieur zur Veranschaulichung der komplizierten Geschäfte ein Beispiel konstruiert. Er gehe nach den bisher bekannten Fakten davon aus, dass der SWBB-Chef Evelek im Juni 2021 einen Verkauf von einer größeren Strommenge mit dem Konzern Vattenfall vereinbart habe.

Harald Lacher war mehrere Jahre Leiter der Energiewirtschaft bei den Stadtwerken Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs/Archiv

„Vermutlich war das ein sogenanntes OTC-Geschäft“, erklärt Harald Lacher. Das bedeute over the counter – über den Tresen, und hieße, der Deal sei möglicherweise außerbörslich und wohl am Telefon abgewickelt worden.

Beispiel: Verkauf von Zehn-Megawatt-Band für Lieferjahr 2022 an Vattenfall

„Aufgrund des in der Presse bezifferten Schadens gehe ich von einem Zehn-Megawatt-Band für das Lieferjahr 2022 aus“, so Harald Lacher. Das seien ungefähr 87,6 Gigawattstunden, die für circa 29.200 Haushalte mit einem jeweiligen Liefervolumen von 3000 Kilowattstunden pro Jahr ausreichen würden.

Zum Vergleich: Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hatte rund 1000 Stromkunden.

„Hier wurde eine Stromlieferung von den Stadtwerken Bad Belzig an die Vattenfall am Tag X zur Uhrzeit Y mit der Menge Z zum Preis P vereinbart“, erklärt Lacher weiter, wie der Leerverkauf ausgesehen haben könnte. „Es ist durchaus möglich, dass Vattenfall noch am gleichen Tag diese Menge mit einem kleinen Gewinn von circa 50.000 Euro, das ist ein Plus von 50 Cent pro Megawattstunde, wieder weiterverkauft hat“, mutmaßt der Energieexperte.

Er gehe davon aus, dass Evelek dieses Geschäft im Juni 2021 abgeschlossen habe, so Lacher. Er könnte für 60 Euro pro Megawattstunde an Vattenfall verkauft haben. Mitte Februar 2022 habe der Preis am sogenannten Spotmarkt im 50-Tage-Mittel circa 150 Euro pro Megawattstunde betragen. „Das würde einen kalkulierten Verlust von 7,9 Millionen Euro bedeuten“, erklärt Harald Lacher.

Theoretisch sogar noch Gewinn für Stadtwerke Bad Belzig möglich

Der ehemalige Abteilungsleiter nimmt an, dass die SWBB seit dem 1. Januar dieses Jahres tatsächlich Strom an Vattenfall liefert und damit auch Einnahmen erzielen.

„Dass die Stadtwerke Bad Belzig hier Strom verkaufen, den sie aktuell teuer einkaufen müssen, liegt nicht in der Verantwortung von Vattenfall“, erläutert er. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Schaden der Stadtwerke aus diesem OTC-Handel dem Vorteil der Vattenfall entspricht.“

Ein Monitor zeigt in der European Energy Exchange AG (EEX) in Leipzig Kursdiagramme. Quelle: Sebastian Willnow/DPA

Die Höhe des tatsächlichen Schadens oder sogar Gewinn aus diesem Vertrag für die Stadtwerke werde sich aus seiner Sicht erst mit Abschluss dieses Jahres beziffern lassen, schätzt Lacher. „Denn wenn der Strompreis an der Börse im laufenden Jahr unterhalb des vereinbarten Preises mit der Vattenfall fällt, erzielen die Stadtwerke Gewinn“, erklärt er.

Mit anderen Worten: Die Stadtwerke würden momentan weiter spekulieren und womöglich darauf hoffen, dass sich der Verlust minimiert.

Fallende Strompreise minimieren Verluste der Stadtwerke Bad Belzig

„Der 50-Tage-Durchschnittspreis Base am täglichen Spotmarkt lag am 14. Februar 2022 bei circa 150 Euro pro Megawattstunde und schneidet aktuell die 200-Tage-Linie Base“, erläutert Harald Lacher noch einmal seine Beispielrechnung. Am 27. Dezember 2021 habe dieser Wert noch bei 220 Euro pro Megawattstunde gelegen.

„Bei der Annahme eines Zehn-Megawatt-Bandes fällt damit der theoretisch entstandene Schaden bei gleichbleibendem Spotpreis an der Börse für das gesamte Jahr schon 6,1 Millionen Euro geringer aus als Ende 2021 beziffert“, gibt der Energieexperte zu bedenken. Damals hatten Insider von besagten 22,5 Millionen Euro gesprochen.

Schaden für Stadtwerke Bad Belzig hätte verringert werden können

Was Harald Lacher heute besonders ärgert, ist der Umstand, dass der damalige SWBB-Chef bei diesem Warentermingeschäft nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen, sondern immer weiter spekuliert hat. „Herr Evelek hat es versäumt, den Schaden aus dem Vattenfall-Kontrakt zu begrenzen“, sagt er. Evelek hätte sofort bei den steigenden Preisen Strom kaufen müssen.

Auf die Modellrechnung bezogen heißt das, bei einem Euro mehr pro Megawattstunde läge der Verlust bei 87.600 Euro. „Wenn hier sofort ein Einkauf stattgefunden hätte“, so Lacher.

Doch ob das fatale Warentermingeschäft mit Vattenfall auch wirklich so gelaufen ist und zu den genannten Konditionen, lässt sich im Moment nur vermuten. Denn Informationen aus den Stadtwerken sind dazu nicht zu bekommen.

Geschäftsführung der Stadtwerke Bad Belzig schweigt zu Leerverkäufen

Der vom Amtsgericht Potsdam für die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung eingesetzte vorläufige Sachwalter Jürgen Spliedt gibt keine Auskunft. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, aber ich darf mich zu den Vorgängen nicht äußern“, sagte er kürzlich auf Anfrage der MAZ.

Eckhard Schindelhauer (l.) und Thomas Tanneberg sind die kommissarischen Geschäftsführer der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Hermann M. Schröder

Die beiden von Jürgen Spliedt kontrollierten kommissarischen Geschäftsführer der SWBB, Thomas Tanneberg und Eckhard Schindelhauer, hüllen sich ebenfalls in Schweigen. Auch sie verweisen auf das laufende Verfahren.

Derweil haben sie die Stromlieferungen eingestellt und verschicken nun Mahnschreiben an Fernwärmekunden, die sich weigern, die um 135 Prozent gestiegenen Tarife zu akzeptieren. Kürzlich drohten sie sogar der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig mit einem Lieferstopp.

Von Hermann M. Schröder