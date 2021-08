Mit dem  Bad Belziger Kantor auf Exkursion zu Orgeln und Glocken

Bad Belzig

Kantor Winfried Kuntz lädt wieder zur Exkursion zu interessanten Orgeln und spannenden Glockentürmen ein. Große Orgelwerke in kleinen Kirchen sind das Ziel und werden – im Jahr der Orgel – in fünf Orten vorgestellt. Abfahrt ist am 11. September, 8.30 Uhr, an der Marienkirche in Bad Belzig.

Die Instrumente erklingen mit heiteren volkstümlichen Werken, bedeutender Orgelliteratur und mit Improvisationen, bevor sie ausgiebig besichtigt werden, heißt es in der Ankündigung. Die Glockengeschichte der Kirche wird ebenfalls behandelt und besondere Klänge werden zu hören sein. So möglich, werden die Türme von besonders mutigen Teilnehmern bestiegen, um den wertvollen und mehrere hundert Jahre alten Klangkörpern ganz nahe zu sein.

Die Fahrt findet mit Kleinbussen statt. Anmeldungen beim Gemeindebüro Bad Belzig: 033841 /31896.

Von René Gaffron