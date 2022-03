Mit dem Bus geht es nach Dessau, wo die Puppen tanzen

Dessau

Ballettfreunde haben am Wochenende einen Termin. Denn das Tanzensemble und die Anhaltinische Philharmonie präsentieren eine Gala in Dessau. Ein Bustransfer aus dem Hohen Fläming wird angeboten.

Große Pas-de-deux und Solos des russischen Balletts zu Musik von Pjotr I. Tschaikowski, Ludwig Minkus und Igor Strawinsky und kleine Tanzgeschichten und -szenen zur Musik von Schumann, Chopin, Debussy sind angekündigt. So manche launige, originelle oder witzige Choreografie zu nicht immer ganz „klassischer“ Musik erwartet die Besucher.

Ballettmeister bietet etwas Besonderes

Insgesamt ein runder und unterhaltender Abend, der im spartenübergrifferprobten Anhaltischen Theater erstmals auch eine ganz neue Kombination auf die Bühne bringt: Ballettmeister Stefano Giannetti lässt auch die Puppe tanzen…

Beginn ist Sonntag 17 Uhr. Der Bus startet 14.50 Uhr in Brück, Amtsverwaltung; 15.15 Uhr in Bad Belzig, Erich-Weinert-Straße, dann an der Reha-Klinik „Hoher Fläming“; Am Kurpark, anschließend am Busbahnhof sowie 15.40 Uhr in Wiesenburg.

Kartenbestellung bei Tourist-Information Bad Belzig Am Markt, 033841/ 94900.

Von René Gaffron