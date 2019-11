Bad Belzig

Das hat der Hohe Fläming schon lange nicht mehr gesehen. Von Berlin aus wird sich am Samstag ein Museumszug den Weg bahnen. Allen voran eine Dampflokomotive der 52er-Baureihe.

Die 1500-PS-Maschine zieht drei historische Schnellzug- sowie einen Speisewagen. Der Veranstalter „ Berlin macht Dampf“ steuert Leipzig an.

Eine Zustiegsmöglichkeit besteht am Fläming-Bahnhof Bad Belzig. Los geht es dort um 10.04 Uhr. „Es gibt noch Restkarten für Kurzentschlossene“, sagt Kathrin Rohne vom Veranstalter. Gezahlt wird in bar während der Fahrt. Die Rückfahrt ab Leipzig startet 17.25 Uhr, Ankunft in Bad Belzig: 20.09 Uhr.

Mehr dazu unter www.berlin-macht-dampf.com.

Von René Gaffron