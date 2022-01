Bad Belzig

Auf dem Gelände des Heilortes, der Am Kurpark in Bad Belzig entstehen soll, flattern nach wie vor die bunten Bänder einer Kunstaktion des Sommerfestes. Doch lässt sich mehr Bewegung im künftigen Lebens- und Gesundheitsquartier beobachten. Denn die Bebauung beginnt – mit der Kindertagesstätte.

„Wir treten in eine neue Phase ein“, freut sich Silke Grimm. Sie ist Chefin des Vereins, der das Vorhaben realisieren will. Viel von der Konzeptarbeit sei inzwischen erledigt, bilanziert sie. „Nun braucht es andere Kräfte, die die Konzepte und Visionen in realisierbare Planungen übersetzen und sie dann auf die Erde bringen“, so die Vorsitzende.

Quartiersplanung seit fünf Jahren

Nach einer rituellen Wertschätzung für die seit 2017 geleistete Arbeit am Lagerfeuer im Herbst wurde jetzt ebenfalls symbolisch der erste Spatenstich vollzogen, ehe die Radlader anrollten und den Oberboden abgeschoben haben. Am südlichen Waldrand wurden Ersatzhabitate für die auf dem Gelände lebenden Reptilien errichtet. Viele fleißige Hände und Maschinen kamen dabei zum Einsatz.

Die Architekten Christian Müller-Menckens, Ralf Müller und Sarah Hüls haben im ständigen Austausch mit der künftigen Kita-Leiterin Anette Eßer ein einzigartiges Gebäude geplant. Katharina Brichetti aus Borne als Expertin für heilsame Architektur, und Feng-Shui-Beraterin Birgit Finke standen beratend zur Seite.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte sich die Heilort-Initiative erfolgreich um Fördergeld für die Errichtung der Kita beworben. Knapp 30 Jungen und Mädchen sind derzeit in Bad Belzig noch unversorgt. Deshalb sind auch Kinderförderverein „Wir“ Am Bahnhof und Oberlinhaus auf der ehemaligen Eisbahn aktiv, um den absehbar noch steigenden Bedarf in der Kur- und Kreisstadt zu decken.

Heilort-Verein wartet auf Baugenehmigung

Die Heilort-Protagonisten haben den Bauantrag bei der Aufsichtsbehörde eingereicht. „Nun hoffen wir und arbeiten daran, dass es mit der Genehmigung, Finanzierung und Bau nur so flutscht“, heißt es in ihrer Mitteilung. Sie gehen davon aus. das in diesem Jahr das erste Gebäude auf dem Areal errichtet wird und die Betreuungseinrichtung für 60 Kinder (ab 1,5 Jahre) loslegen kann.

Schon beim Sommerfest herrschte buntes Treiben an der Stelle, wo sich die Heilort-Initiative verwirklichen will. Quelle: Birgit Finke

Ein Team für die Begleitung des Nachwuchses in der Natur- und Gesundheits-Kita wird gerade zusammen gestellt. Bewerbungen sind erwünscht! Ab Februar können sich interessierte Eltern auch auf der Heilort-Internet-Plattform informieren und anmelden.

Von René Gaffron