Fläming/Heide

Ina Rahn aus Heide in Holstein hat eine ungewöhnliche Reise vor. Mit ihrem sieben Jahre alten Wallach Jimminie plant die Tierliebhaberin eine Wanderung durch den Fläming. Ihre Reise soll am 9. September in Buckau beginnen, über Bad Belzig und Rabenstein bis Wittenburg führen. „Ich möchte mir gerne d...