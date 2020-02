Bad Belzig

Was gibt uns Kraft? Wie gehen wir mit Widerständen um, wenn wir dessen ungeachtet die Gesellschaft mitgestalten wollen? Unter anderem diesen Fragen widmen sich die Teilnehmer eines Theater-Workshops in Theorie und Praxis. Er geht am Wochenende im Kreativ-Raum „ Trollberg“ der Arbeiterwohlfahrt in Bad Belzig über die Bühne.

Bereits seit November werden dort regelmäßig Offerten unter Anleitung der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie und in Kooperation mit dem „Departure“-Theater Berlin offeriert.

Die Künstlerin Anne Rebekka Duesterhoeft gibt praktische Hinweise für das Spiel und das Leben. Quelle: Anna Momburg

Einmal mehr soll es nun darum gehen, bei dem Projekt zu erkennen, wie die Mitbestimmung hierzulande funktioniert. Dazu werden Rollenspiele einstudiert. Sie zeigen Jung und Alt, Einheimischen und Flüchtlingen, Mann und Frau, wie sie ihre Interessen vertreten, womöglich Kräfte bündeln, Kompromisse eingehen und damit letztlich Einfluss auf Entscheidungsprozesse nehmen können.

Einleitend sollen bisherige Erfahrungen zur Sprache und mögliche Probleme erörtert werden. Jörg Stopa als Seminar-Leiter der 2-Tagesveranstaltung –Sonnabend und Sonntag, jeweils 11 bis 16 Uhr -, hofft auf möglichst viel Interaktion.

Anmeldungen per E-Mail: info@kolektiv-raum.de

Von René Gaffron