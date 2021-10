Mittelmärker ziehen zur Bauerndemo nach Potsdam

Mittelmark

Steigende Betriebsmittelpreise und immer strengere Restriktionen. Potsdam-Mittelmarks Landwirtschaft steht auch im 30. Jahr der Gründung des Kreisbauernverbandes vor großen Herausforderungen. Deshalb werden am 18. November auch Landwirte aus Betrieben zwischen Havelland und Fläming an einer großen Bauerndemonstration vor dem Potsdamer Landtag teilnehmen. Zu den großen Sorgen des Berufsstandes gehört unter anderem die gefährdete Zukunft der Ausgleichszulage für nachhaltige Gebiete. Rund 80 Prozent der mittelmärkischen Betriebe erhalten diese Zahlungen, die 25 Euro je Hektar betragen. Ein Wegfall ab 2025 würde die wirtschaftliche Situation der Branche weiter verschärfen.

Jens Schreinicke und Silvia Wernitz (r.) verabschieden Kornelia Hurttig und Cornelia Schwarzrock in den Ruhestand. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des KBV versicherte der im März 2022 aus dem Amt scheidende Landrat Wolfgang Blasig (SPD) der berufsständischen Interessenvertretung: „Die vielen Erlebnisse mit unseren Bauern während meiner Amtszeit werden zu jenen Dingen gehören, die ich vermissen werde. Wenn mein Rat gebraucht wird, stehe ich auch in Zukunft gerne zur Verfügung.“ Angesichts der aktuellen Probleme der Landwirtschaft sagte der Landrat: „Was uns in all den letzten Jahren begleitet hat, ist das stete Bemühen der Bauern für ihre Produkte nicht nur kostendeckende, sondern auch profitable Preise zu erwirtschaften.“

Schweinehalter am Abgrund

Zwar zeigen derzeit Getreide- und Rindfleischpreise in eine positive Richtung, doch für mittelmärkische Schweinehalter ist die Lage desaströs. Unter dem Einfluss von Corona und der Afrikanischen Schweinepest (APS) werden die Produzenten ihre Tiere kaum noch los. Wegen fehlender Schlachtkapazitäten wird in diesem Jahr vom Schweinestau gesprochen. Auch die Milchproduzenten sind immer noch weit entfernt von einem auskömmlichen Preis, der bei 40 Cent je Liter liegen würde. Im Durchschnitt werden 32 Cent ausgezahlt.

KBV-Vorsitzender Jens Schreinicke. Quelle: Frank Bürstenbinder

In seiner Rede kritisierte KBV-Vorsitzender Jens Schreinicke die aktuelle Praxis des Landesumweltamtes beim Moorschutz. Es könne nicht sein, Eigentümer zum Verkauf ihrer Flächen zu bewegen, um Böden aus der Produktion zu nehmen. Es sei völlig unklar, wie Landwirte mit Wasserbüffeln und nässetoleranten Pflanzen wie Schilf, Segge, Röhricht und Gehölze dauerhaft Geld verdienen sollen, so Schreinicke. Als Gast in der Heimvolkshochschule am Seddiner See kritisierte der neue Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Denny Tumlirsch, den schwindenden Sachverstand im Landwirtschaftsministerium, wenn es um Fragen der landwirtschaftlichen Produktion geht. „Nur noch ein kleines Referat mit fünf Leuten beschäftigt sich mit dem Pflanzenbau“, so Tumlirsch. Auch die gewollte Ausweitung des Öko-Landbaus sieht Tumlirsch kritisch: „Was der Markt nicht will, kann ihm nicht zugeführt werden. Preisverfall ist die Folge.“

Schwere Nachwendejahre

Erinnert wurde auf der Mitgliederversammlung an die 30-jährige Geschichte des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. „Der Verband hat die gewaltigen Veränderungen in der Nachwendezeit begleitet, die von zusammenbrechenden Märkten und sich auflösenden Betriebsstrukturen bestimmt war“, erinnerten der damalige Vorsitzende Wolfgard Preuß sowie der einstige Geschäftsführer Eberhard Schulze. 30 Jahre nach der Gründung steht in der Geschäftsstelle des KBV in Ragösen ein neuer Generationswechsel an. Geschäftsführerin Silvia Wernitz wird im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen. Mit Tino Erstling, bisher Pressesprecher des Landesbauernverbandes, ist bereits ein Nachfolger gefunden. Nach langjähriger Tätigkeit für den KBV wurden am Mittwoch Kornelia Hurttig und Cornelia Schwarzrock in den Ruhestand verabschiedet.

Von Frank Bürstenbinder