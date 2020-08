Bad Belzig

Am Donnerstag, 20. August, kommt zum Mobilitätstag für ältere Kraftfahrer ein Sehtestmobil auf das Gelände der Steintherme im Kurpark. Die Augenoptiker testen in der Zeit von 9 bis 14 Uhr kostenlos, ob Fehlsichtigkeiten vorliegen – und ob die vorhandene Brille für das Sehen in der Ferne ausreicht.

Der ADAC Berlin-Brandenburg ist beim Mobilitätstag an der Steintherme mit seinem Prüf- und Servicemobil dabei. Quelle: ADAC/Werner Popp

Der Mobilitätstag findet in Zusammenarbeit mit dem ADAC Berlin-Brandenburg statt. Auch dessen Mitarbeiter sind mit einem Prüf- und Servicemobil vor Ort und bieten einen kostenlosen Pkw-Sicherheitscheck an. Zudem informiert der ADAC über seine Schulungsangebote.

