Bad Belzig

Der Erholungseffekt war schnell dahin bei einem Besucher der Stein-Therme in Bad Belzig. Ihm ist am Montag sein Motorrad gestohlen worden, das auf dem Parkplatz der Freizeiteinrichtung in der Straße Am Kurpark abgestellt war.

Die Maschine vom Typ Ducati mit dem Kennzeichen TF – YX 92 verschwand am frühen Abend in der Zeit zwischen 16.30 und 18.50 Uhr.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Motorrad ein. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls eines Diebstahls auf.

Von MAZ