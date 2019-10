Bad Belzig

Ein Unfall hat sich Mittwochnachmittag in der Kurparksiedlung in Bad Belzig ereignet. Dabei ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Er war gegen 15.30 Uhr Am Kurpark in Richtung Brandenburger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Eichenallee hätte der 48-Jährige einem von rechts kommenden Volkswagen die Vorfahrt gewähren müssen. Doch war der Krad-Pilot nach eigener Einschätzung etwas unaufmerksam, erkannte das Auto erst spät und bremste dementsprechend heftig. Daraufhin hat der Mann die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist gestürzt.

Wie es heißt, zog er sich Blessuren am Knie zu, die jedoch keiner sofortigen ärztlichen Behandlung bedurften. Auch der abbiegende VW-Fahrer bemerkte den Sturz, hielt an und kümmerte sich um den Gestürzten. Dessen Honda blieb zwar fahrbereit. Der Sachschaden wird jedoch auf 1000 Euro beziffert.

Von René Gaffron