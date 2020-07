Cammer

Warum klappert die Mühle am rauschenden Bach? Eine der Fragen, die den Teilnehmern der Bildungsreise Hoher Fläming begegnete. Die Antwort hatte Joachim Richter parat. Er brachte den Interessierten die Geschichte und Funktionsweise der Bockwindmühle Cammer nah. Das Klappern rührt dabei vom Rüttelschuh her, der das Korn aus dem Trichter auf den Mahlstein beförderte und so gleichmäßig verteilte. Und dieses Klappern ist nicht nur bei Wasser-, sondern auch bei Windmühlen obligatorisch.

Kostenfreies Angebot für Touristiker

Initiiert wurde das Angebot für Akteure der Touristik in der Region, die so mögliche Ausflugsziele für ihre Gäste in Augenschein nahmen. Es war die fünfte Ausgabe dieser Art. „Die Mühlen in der Region sind ein spannendes Thema. Und jetzt, mit der Möglichkeit den Bus zu nutzen, hat sich die Tour angeboten“, erläutert Katja Dräger, zuständig für den Bereich Umweltbildung im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben. Gemeinsam mit Uta Hohlfeld von der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel und dem Engagement Ortsansässiger wurde das Angebot rund.

Anzeige

Unter den Teilnehmern war zum Beispiel Jutta Seidel aus Gräben, selbst Besitzerin einer Mühle aus Familienerbe. Ihre Gäste sind oftmals an der Geschichte der Mühle interessiert. Die Bildungsreise war eine gute Gelegenheit, sich in puncto Geschichte und Funktionsweise von Wind- und Wassermühlen aus der Region zu verschaffen. „Es ist sehr interessant. Und man spürt, dass die Menschen hier mit dem Herzen dabei sind“, lobt die Teilnehmerin den Einsatz der Veranstalter.

Weitere MAZ+ Artikel

Expertenwissen aus der Region

Nach steilem Treppenaufstieg wurden die Teilnehmer mit allerhand Information rund um den Bockwindmühlen-Standort Cammer belohnt. Mit dabei unter den Mühlen-Experten war auch Paul Hänsch-Goldau. Er engagiert sich mit seiner Frau Ina in Borne für den Erhalt der örtlichen Bockwindmühle. „Um 1870 gab es etwa noch 2400 Bockwindmühlen, heute gibt es noch etwa die Hälfte“, steuert er dem Rundgang bei. Fachwissen liefert er auch über die Art zu Mahlen. Bei mehr als 140 Umdrehungen des Mahlsteins in der Minute würde das Korn zu heiß und das Eiweiß ginge kaputt, erklärte er. Die Bockwindmühle in Cammer wiegt in etwa 30 Tonnen und ragt 9,80 Meter in die Höhe.

Mit der Industrialisierung wurde auf Dampfmaschinenbetrieb umgesattelt. Eine fortschrittliche und vor allem viel produktivere Art, Mehl herzustellen. Konnte doch die Dampfmaschine im besten Falle 24/7 laufen. Eine Entlastung für das Müllerhandwerk, was so die Region effizienter versorgen konnte.

Zu den weiteren Zielen des Bildungsangebots zählten an diesem Nachmittag das Quellgebiet Dippmannsdorf und die Wassermühle in Fredersdorf. Zunächst wurde sich jedoch im anliegenden Gutspark erholt.

Von Natalie Preißler