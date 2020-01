Kuhlowitz

In der Notunterkunft für Asylbewerber in Kuhlowitz hat am Donnerstagabend erneut ein Mülleimer in den Männertoiletten gebrannt. Ein 23-jähriger Bewohner hat das Feuer bemerkt und den Wachschutz alarmiert.

Dieser löschte das Feuer mit einem im Raum befindlichen Wasserschlauch, so dass kein größerer Schaden entstand. Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten die Räume anschließend. Niemand wurde verletzt, auch eine Evakuierung des Heims war nicht nötig. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Von MAZonline