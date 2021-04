Mund-Nasen-Schutz ist Alltag in Bad Belzig und Umgebung – und Zusatzhandicap für Schwerhörige

Bad Belzig

Ein Gespräch im Kreis der Kollegen oder Freunde ist für Henrik Wägner schon immer eine Herausforderung. Denn der 32-Jährige ist seit seiner Geburt hochgradig schwerhörig. Die seit einem Jahr währende Covid-19-Pandemie stellt eine zusätzliche Schwierigkeit für ihn dar.

„Wenn wir zu dritt oder zu viert in der Runde stehen und uns unterhalten, wird es problematisch„, berichtet der Mechatroniker. „Denn ich verstehe zwar, das und meist auch was gesagt wird. Aber ich weiß oft nicht, wer sich gerade äußert. Denn der Mund-Nasen-Schutz, lässt es ja nicht erkennen“, sagt der junge Mann aus Grubo, der gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist.

Familienvater lebt selbstbestimmt

Immerhin im näheren familiären und beruflichen Umfeld, sind die Menschen auf Henrik Wägner eingestellt. Vor elf Jahren hat er bei Still und Müller in Brück seine Lehre als Landmaschinenschlosser mit Bestnote absolviert. Jetzt arbeitet er seit 2014 bei der Belziger Fahrzeugbau und führt ein weitgehend selbst bestimmtes Leben.

Henrik Wägner aus Grubo ist schwerhörig. Er führt dennoch ein selbstbestimmtes Leben und fährt gern Auto. Die Corona-Zeit birgt neeue Schwierigekieten wegen der Masken im Gesicht seiner Gegenüber. Quelle: René Gaffron

„Für Schwerhörige ist es von großer Bedeutung, die Mimik allgemein und das Mundbild speziell zu sehen„, bestätigt Hans-Joachim Dietrich. Der Potsdamer betreut im Auftrag des Integrationsfachdienstes hörgeschädigte Arbeitnehmer in Potsdam, Brandeburg/Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Weder Masken mit Mundloch noch die von den Tauben zunächst favorisierten durchsichtigen Visiere konnten sich am Ende durchsetzen.

Redner halten sich oft bedeckt

„Die Betonung liegt derzeit auf Infektionsschutz. Doch wer auf das Erkennen der Lippenbewegungen angewiesen ist, hat es schwer, wenn hinter vielen Mikros auch noch eine Maske das Gesicht der Redner bedeckt“, so der 52-Jährige, der nach einer Erkältung mit Mittelohrentzündung sein Hörvermögen erheblich eingebüßt hat.

Den augenscheinlich zunehmenden Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Veranstaltungen begrüßt er grundsätzlich. „Allerdings sind es vor allem Gehörlose, die sich damit verständigen“, erklärt er den Unterschied.

Untertitel sind wichtig

Schwerhörige nehmen vor allem schriftliche Untertitel und verstärkende Geräte in Anspruch, so Hans-Joachim Dietrich. Er steht auch dem 140 Mitglieder zählenden Landesverband Brandenburg im Deutschen Schwerhörigenbund vor.

Technik, die begeistert: Hans-Joachim Dietrich vom Schwerhörigenbund erklärt: Mit Funkübertragung wird die Kommunikation mit dem Gegenüber verbessert. Quelle: René Gaffron

Vor dem Hintergrund der Corona-Bedingungen eröffnet die moderne Technik einige neue Welten, bestätigt der Verbandschef. Gerade digitale Zusammenkünfte sind ein Fortschritt für Leute, die sonst bei Schulungen oder Beratungen von jedem Nebengeräusch abgelenkt sind. „Die Konzentration liegt auf dem Vortrag des Redners, der ohne sein Gesicht abzudecken in die Kamera am Computer blickt. „ Hilfreich ist auch eine auf Bluetooth basierende Funkübertragung, die direkte Kommunikation vis a vis verbessert.

Umgebungslärm wirkt störend

Die Zusammenkunft an der Kaffeetafel oder die Fahrt im Regionalexpress hingegen erfordert von jemanden wie Silke Köpernick eine gewisse Einstellung und Anstrengung. „Ich setze mich im Zug dorthin, wo ich die Anzeigen lesen kann. Denn die Ansagen gehen häufig im Umgebungslärm unter“, berichtet die 54-Jährige.

Nach einem stressbedingten Hörsturz und fast schon völliger Gehörlosigkeit, kann sich die Reetzerin sehr darüber freuen dank Implantaten wieder die Umwelt wahrzunehmen. „Dabei genieße ich die Ruhe der Natur, weiß das Zwitschern der Vögel oder das Rauschen von Wellen zu schätzen„, so die Bürokauffrau. Immerhin ein Garten in Bad Belzig und die Funktionsgymnastik in der Stein-Therme bieten Silke Köpernick etwas Abwechslung.

Helfer und Hilfsmittel

Wenn sie die Erledigungen des Alltags in Angriff nimmt, ist sie froh, dass sie ihren Mann an der Seite weiß. Prozessor im Ohr, Brille auf der Nase und Maske vor dem Mund sind als Hilfe und Schutz gedacht, doch das Zusammenspiel von allem ist nicht immer gegeben.

Silke Köpernick aus Reetz ist schwerhörig. Sie freut sich die Geräusche in der Natur wahrnehmen zu können. Aktuell findet sie, dass Masken die Kommunikation erschweren. Quelle: Rene´Gaffron

Um ansonsten sicher zu sei und nicht den Virus erneut zu tragen, lässt sich Silke Köpernick von Zeit zu Zeit testen. Doch für die noch andauernden Einschränkungen, die auch Mund-Nasen-Schutz erfordern, hat sie Verständnis.

Ähnlich geht es Henrik Wägner, der bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht hat: „Nur einmal hat sich ein Gegenüber wirklich geweigert, die Maske abzusetzen, als ich ihn darum gebeten habe. „ Dann lässt sich trotzdem Abstand halten“, ist seine Meinung. Doch in der für alle ungewohnten Situation ist er nicht nachtragend.

Von Rene Gaffron