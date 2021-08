Bad Belzig

Dem Chor erteilt Ronald Heber in seiner Jugend zunächst eine Absage. Dabei sei er durch seine Eltern durchaus musikalisch aufgewachsen, erinnert sich der Bad Belziger. „Aber ich habe nie Lust gehabt, im Chor zu singen“, erzählt er. Das ändert sich erst, als Ronald Heber später aufs Gymnasium geht – und mit 16 Jahren anfängt, Gitarre zu spielen. „Ich bin dann der dortigen Singgruppe beigetreten und habe sie am Ende sogar übernommen. Wir durften an vielen unterschiedlichen Orten spielen, zum Beispiel im Berliner Palast der Republik.“

Es folgt die Gründung einer eigenen Singgruppe während seines Studiums der Elektronik – und mittlerweile hat sich Ronald Heber als Liedermacher und Sänger ganz der Musik verschrieben. Dabei verfolgt er ein besonders Ziel: Er will das Flämingplatt – auch Flämingisch genannt – zu neuer Blüte führen. Oder sich zumindest dafür einsetzen, dass die Mundart nicht in Vergessenheit gerät.

Eigene Mundart-Lieder geschrieben

„Flämingisch ist sehr vielfältig, es klingt auch auf den einzelnen Dörfern teilweise ganz unterschiedlich“, sagt Ronald Heber. Er hat sowohl alte Volkslieder wie „Hoch auf dem gelben Wagen“ ins Platt übersetzt, als auch eigene Mundart-Lieder geschrieben. 2019 entstand zum Beispiel „For umme moak ick joarnischt“, übersetzt etwa: Für umsonst mache ich gar nichts.

„Wenn ich alte Volkslieder übersetze, dann versuche ich zunächst, mich in die Texte reinzuversetzen“, beschreibt Ronald Heber sein Vorgehen. „Ich schlage schon jedes Wort auf Platt nach und überlege, was ich daraus machen kann. Manchmal muss man die Lieder auch leicht verändern oder eben andere Worte finden.“

Als Hilfsmittel dienen ihm dabei Bücher wie „Die Flämingische Sprache“ von Günter Koppehele – mit über 5000 Begriffen und Redewendungen aus dem früheren Alltag.

Vor rund elf Jahren habe er damit begonnen, erste eigene Lieder zu schreiben, wie der Sänger erzählt. Zunächst noch auf Hochdeutsch. „Als ich 2010 am Flughafen Tegel gearbeitet habe, konnte ich wegen der Entfernung nicht immer nach Hause fahren. Also habe ich mir die Gitarre genommen und musiziert.“

Mit Musikerkarawane musiziert

Als seinen schönsten Tag beschreibt der 1959 in Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt) geborene Heber jenen, an dem er in der „Scheinbar“ in Berlin-Schöneberg aufgetreten ist. Die Kleinkunstbühne bewirbt sich selbst als „(Scheinbar) kleinstes Varieté Deutschlands“. Im Publikum haben nur 60 Zuschauer Platz. „Ich bin da mit zwei Liedern aufgetreten“, erinnert sich der Bad Belziger.

Volkslieder hätten noch Gefühl, sie seien schön und einfach, befindet Ronald Heber. Als zuletzt eine Musikerkarawane durch den Hohen Fläming tourt, gesellt sich der Liedermacher dazu und singt gemeinsam mit dem Chor. „Das hat großen Spaß gemacht, da kommen Freude und Gefühl auf“, resümiert er.

Anfragen für Auftritte Im Klappentext des Buches „Die Flämingische Sprache“ von Günter Koppehele ist zu lesen: „Auf dem Fläming wird seit der Ansiedlung der Flamen im 12. Jahrhundert eine besondere Mundart gesprochen, die in Eigenarten noch auf die Verwandtschaft mit der Sprache der Flamen hinweist. Die einstige Volkssprache des Flämings wird heute leider nur noch von wenigen Bewohnern gesprochen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Mundart zurückgedrängt – so stark, dass sie jetzt fast ausgestorben ist.“ Liedermacher Ronald Heber freut sich über Auftrittsmöglichkeiten, gerne auch im kleinen Kreis, zum Beispiel bei Familienfeiern. Wer daran Interesse hat, kann unter ronaldheber@posteo.de eine Anfrage stellen.

Die Menschen mit seiner Musik erfreuen und in andere Stimmung bringen, das sei ohnehin sein Ziel, sagt Ronald Heber. Gelingen sollte das zuletzt auch mit dem „Fläming Ensemble“, das er 2016 gegründet hat. Und für das er Volkslieder arrangierte, auch auf Platt. Nach vier Jahren war jedoch wieder Schluss mit der Truppe. „Ich hatte auch schon vor Corona das Gefühl, dass für Volkslieder leider wenig Interesse besteht“, sagt Heber.

Seinem Einsatz für den Erhalt der Mundart tut das jedoch keinen Abbruch, Ronald Heber macht als Solokünstler weiter. Vor der Pandemie hat er damit begonnen, Wohnzimmerkonzerte zu veranstalten – das würde er auch künftig gerne weiter vorantreiben, sagt er.

Lied für den Hohen Fläming

„In Sachsen-Anhalt wurde zum Beispiel eine Fibel auf Platt für die Grundschule geschrieben. Und auch der Verein für Niederdeutsch in Brandenburg hat an einer solchen Fibel gearbeitet.“ Sein Traum sei es daher gewesen, für den Hohen Fläming ein ähnliches Projekt anzustoßen. Aber erste Anfragen in Grundschulen hätten ergeben: kein Interesse.

Also versucht Ronald Heber, wenigstens mit seiner Musik das Flämingische unter die Leute zu bringen. „Vor der Pandemie war ich viel unterwegs – überall dort, wo die Menschen das Flämingplatt gepflegt haben“, erzählt er. „Außerdem bin ich in gutem Kontakt mit der Bad Belziger Geschichtswerkstatt. Gemeinsam hatten wir die Idee, dass ein Lied für und über den Hohen Fläming entsteht.“

Ob nun auf Hochdeutsch oder Flämingisch: Die Musik ist aus dem Leben des Liedermachers nicht mehr wegzudenken.

Von Josephine Mühln