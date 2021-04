Bad Belzig

Das Heimatmuseum und die Bibliothek auf der Burg Eisenhardt sind ab sofort wieder geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung Bad Belzig mitgeteilt. Sie reagiert damit auf die Feststellung des Kreises Potsdam-Mittelmark. Demnach wurde der Inzidenzwert von 100 für mehrere Tage unterschritten.

Beide Einrichtungen sind demnach bis auf Widerruf von Montag bis Freitag jeweils zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet. Abhängig von den Haushaltsgrößen können sich gleichzeitig in der Bibliothek bis zu zwei Besucher und im Museum bis zu zehn Besucher aufhalten, heißt es in der Mitteilung. Zur Kontaktnachverfolgung werden Personendaten am Eingang erhoben. Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht.

Die Besucher werden gebeten, Termine telefonisch zu vereinbaren unter der Rufnummer: 033841 / 42461.

Von René Gaffron