So begeisterte eine Band ohne Namen in der Bricciuskirche Bad Belzig

Bad Belzig

Ein bisschen nervös war Christina Bunzel am Samstagabend schon. Die Bad Belziger Bricciuskirche war gut gefüllt, trotz der kalten Temperaturen – und Christina Bunzel fragte sich immer wieder, ob es den Leuten nicht zu kalt sei.

Zur Galerie Einfühlsames und Rockiges, bekannte Coverversionen von Bruce Springsteen und Chris Rea – beim Konzert am Sonnabend in der Bad Belziger Bricciuskirche war für jeden Gast im Publikum was dabei.

Vorausschauend hatten viele Besucher aber wärmende Decken mitgebracht, auf die sie sich setzen konnten. Den Weg in die kleine Kirche hatten die Menschen wegen eines ganz besonderen Konzertes gefunden.

Dieses wird eigentlich in der Weihnachtszeit in den Kammerspielen Treuenbrietzen aufgeführt. Christina Bunzel, Inhaberin einer Veranstaltungsagentur, organisierte das Konzert nunmehr zum elften Mal.

Band ohne Namen

Die Idee dahinter war, immer verschiedene Instrumente zusammen zu nehmen. Dadurch wechseln auch die Musiker fast jährlich. Bis auf einige, wie Thomas Rottenbücher, Marcel Wricke und Denny Hertel, die schon seit vielen Jahren immer wieder dabei sind.

„Und die Band hat auch keinen Namen. Anfangs bestand sie aus vier Musikern, irgendwann wurden es sechs“, erzählt Christina Bunzel. „Die Bühne der Kammerspiele gibt das her.“ Schließlich kam der Treuenbrietzenerin und den Musikern der Gedanke, mit ihrem Programm auch woanders aufzutreten.

Lesen Sie auch: Das sagt Pfarrerin Christiane Moldenhauer über ihr erstes Jahr in Bad Belzig

Zwei Jahre waren sie im Burgkeller in Bad Belzig zu Gast, dieses Jahr nun erstmals in dem besonderen Ambiente der Bricciuskirche. Das Publikum zog auch dahin mit – Christina Bunzel entdeckte viele Stammbesucher, aber auch neue Gesichter.

Zum Aufwärmen gab es einen kleinen Imbiss und heiße Getränke. Auch die Musiker hatten auf ein typisches Bühnenoutfit verzichtet und sich etwas wärmer angezogen.

Sänger Thomas Rottenbücher. Quelle: Eva Loth

Das Programm begeisterte die Zuhöre – war doch schließlich auch für jeden etwas dabei. Einfühlsames und Rockiges, bekannte Coverversionen von Bruce Springsteen und Chris Rea, aber auch selbst geschriebene Songs. Viele der Coverversionen holen sich die Musiker aus dem Internetradio.

„Da gibt es so viele Möglichkeiten und man braucht nur das zu hören, was man wirklich will“, so Thomas Rottenbücher. Auch wenn der Eröffnungssong „Road to Hell“ von Chris Rea vielleicht nicht ganz in eine Kirche passte.

Aber Jesus hat es sicher verziehen, ob der völlig anderen Bedeutung des Textes. Thomas Rottenbücher hatte wieder sein „Instrumentenmuseum“ dabei und begleitete sich und die anderen auf verschiedenen Gitarren. Kein Wunder, dass der Beifall schließlich nicht enden wollte.

Von Eva Loth