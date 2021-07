Bad Belzig

Es singt und klingt im Hohen Fläming, denn dieser Tage ist eine Musikerkarawane angereist, die nun von Burg zu Burg zieht. Die Begrüßung der Truppe fand auf der Burg Rabenstein statt, von dort ging es dann am Mittwoch nach einem stärkenden Frühstück im Gasthof Moritz in Rädigke weiter in Richtung Riesenstein an der Brautrummel.

„Die Ankunft am Dienstagnachmittag war sehr fröhlich, wir haben uns gefreut, alle kennenzulernen“, berichtet Nicole Breitung, die sich selbst lachend als Wanderzentrale der Karawane bezeichnet. „Denn die Besonderheit ist diesmal, dass die Hälfte der Wanderer und Sänger von einem Chor aus Bautzen stammt und die andere Hälfte aus dazugekommenen Wanderern besteht.“ So komme der nördlichste Musikus beispielsweise aus Lübeck.

Auf der Burg Rabenstein erwartete die Karawane dann zunächst eine Führung von Ralf dem Raben. „Das war besonders schön, weil wir extra alle unsere mittelalterlichen Gewänder angezogen haben“, berichtet Nicole Breitung. Aktuell besteht die Gruppe aus 21 wandernden Sängern und Musikern – wachse aber zum Wochenende hin weiter an. „Es haben sich noch ein paar Leute angekündigt, die zu uns stoßen wollen.“

Herzen der Menschen erwärmen

Die Tour durch den Hohen Fläming ist nicht die erste ihrer Art. Die Musikerkarawane ist in den vergangenen Jahren bereits durch das Erzgebirge, Thüringen, Tschechien und die Dübener Heide gezogen. Der größte Teil der Teilnehmer stammt aus der Oberlausitz und ist dort in einem Bunte-Welt-Chor organisiert.

„Wir wollen mit Volksliedern aus der ganzen Welt, gesungen in unterschiedlichen Sprachen, die Herzen der Menschen erwärmen“, sagt Nicole Breitung zur Motivation der Karawane. „Außerdem möchten wir das Miteinander pflegen – deshalb sind Gäste auch jederzeit herzlich willkommen. Jeder, der mitmacht, lernt unsere Lieder ganz schnell, wir haben Liedermappen vorbereitet, die dabei behilflich sind.“

Ihre erste Nacht haben die Männer und Frauen in den Gasthöfen Hemmerling und Moritz verbracht. Ziel der Wanderetappe am Mittwoch war die Postmeile in Bad Belzig mit offener Mitsingrunde im Biergarten. Von dort geht es am Donnerstag nach dem Frühstück weiter in Richtung Hirschtränke in Verlorenwasser.

Immer mit dabei: Geige, Gitarre, Bratsche, Flöte, Mundharmonika, Mandoline, Trompete, Akkordeon und mehrere Percussion-Instrumente. Und natürlich die zahlreichen Stimmen der Musikerinnen und Musiker – von Tenor über Sopran und Alt bis zum Bass. „Immer, wenn wir Menschen treffen oder eine Pause machen, wird gesungen“, erzählt Nicole Breitung, die die Wanderung organisiert hat. Sie und ihr Mann Ralf sind von Beginn an ständige Mitglieder der Musikerkarawane.

Volkslieder verschiedener Länder

Die musikalische Leitung des Projektes obliegt den Kinderliedermachern Beate Tarrach und Reinhard Simmgen, auch bekannt als „Leichtfuß & Liederliesel“. Das Repertoire der Musikerkarawane besteht aus Volksliedern verschiedener Länder. Teils weniger bekannte Lieder erklingen in den Originalsprachen und oft mit leicht nachsingbarer deutscher Nachdichtung.

„Hier zeigt sich, wie verschieden und doch verwandt die einzelnen Musikkulturen auf dieser Welt sind“, sagt Nicole Breitung. „Und im gemeinsamen Erleben wird klar: Musik ist die universelle Sprache der Menschen, die jeder verstehen kann. Musik ist die Sprache der Herzen.“

Am Sonnabend, 31. Juli, tritt die Musikerkarawane um 16 Uhr bei den Bücknitzer Sommerkonzerten auf. Wer sich der Wanderung anschließen möchte, erreicht Nicole Breitung unter 0152/53992575.

Von Josephine Mühln