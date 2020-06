Bad Belzig

Die Bad Belziger Regionalstelle der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark verabschiedet sich klingend in die Sommerferien. „Unzählige Kulturveranstaltungen mussten in den letzten Monaten abgesagt werden, darunter natürlich auch alle Konzerte und Veranstaltungen unserer Musikschule“, sagt Regionalstellenleiter Nicolas Bajorat. „Umso mehr freuen sie die Schüler und Lehrer, dass gerade jetzt zum Schuljahresende noch ein letztes Konzert möglich geworden ist.“

Und so lädt die Musikschule zu ihrem „Schuljahresabschluss-Wandel-Abstands-Konzert“ am Sonnabend, 20. Juni, um 14 Uhr auf dem Gelände in der Puschkinstraße ein. Durch offene Fenster oder direkt im Freien werden junge Künstler Ausschnitte der aktuellen Arbeit präsentieren. Darunter befinden sich Solisten und kleine Ensembles. „Besonders freuen wir uns auf ein Blechbläserensemble unter Leitung von Paul Ungureanu und die Band ,Belzeboys’ unter Leitung von Tom Gehricke“, verrät Bajorat.

Schon am Freitag, 19. Juni, findet um 18 Uhr das „3. Bad Belziger Stuhlkonzert“ auf der Burg Eisenhardt statt. Das „Thalea Trio“ in der ungewöhnlichen Besetzung Violine, Saxofon und Klavier ist zu Gast. Mitglieder dieses Trios sind unter anderem die Bad Belziger Saxofonistin Lea Tullenaar sowie die hier an der Musikschule unterrichtende Geigerin Theresia May.

„Damit klingt das Schuljahr aus und es ist die richtige Zeit, sich für das kommende Jahr zum Unterricht anzumelden“, erinnert der Regionalstellenleiter. „Es gibt in beinahe allen Instrumenten freie Plätze, darunter auch Klavier, Schlagzeug oder Saxofon. Auch im Instrumentenkarussell, einem Angebot für den ersten Einstieg in die Welt der verschiedenen Instrumente, gibt es noch freie Plätze.“

Auskünfte dazu erteilt Nicolas Bajorat unter nicolas.bajorat@kms-pm.de oder das Büro unter 033841/45430

