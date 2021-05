Mutmaßlicher Brandstifter von der Wallstraße nahe Potsdam gefasst

Bad Belzig

Der Brandstifter von der Wallstraße ist wahrscheinlich gefasst. Er soll am Dienstag Nachmittag in einem leer stehenden Fachwerkhaus in der Altstadt von Bad Belzig das Feuer gelegt haben. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Jugendlichen. Darüber hat die Polizeidirektion West informiert.

Die Beamten hatten frühzeitig den Verdacht gehegt. Denn in dem leerstehenden Haus gab es keine Elektroanschlüsse, so dass ein technischer Defekt als Ursache praktisch ausgeschlossen war. Schließlich wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Im Zuge der intensiv geführten polizeilichen Ermittlungen ergaben sich klare Hinweise auf den Beschuldigten.

Niemand wurde verletzt

Fast 50 Feuerwehrleute aus Bad Belzig, Brück und Umgebung mussten am Dienstag zum Löschen anrücken. Dank ihres über dreistündigen Einsatzes konnte wenigstens ein Übergreifen auf der Flammen auf Gebäude in der Nachbarschaft verhindert werden. Niemand wurde verletzt Jedoch entstand erheblicher Sachschaden.

Wahrscheinlich hat ein Jugendlicher den Brand in der Altstadt von Bad Belzig gelegt. Quelle: Julian Stähle

Neben den Spuren, die am Tatort gefunden wurden, waren Zeugenbefragungen für die Bad Belziger Kriminalisten ausschlaggebend. Sie deuteten auf einen 15-Jährigen. „Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten“, bestätigt Polizeisprecher Oliver Bergholz. Der derzeit als vermisst gemeldete Mittelmärker konnte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr von Einsatzkräften der Potsdamer Polizei am Bahnhof Potsdam-Rehbrücke aufgegriffen werden.

Arzt ordnet Einweisung in Klinik an

Er wurde in Gewahrsam genommen. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten verfügte ein Notarzt kurze Zeit später die Einweisung in eine Fachklinik, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen dauern weiter an.

In der Wallstraße hatte sich der Ermittlungserfolg am Freitagnachmittag noch nicht herumgesprochen. „Natürlich sind wir erst einmal erleichtert, weil wir hoffen, dass nun nichts weiter passiert“, sagen die unmittelbar von den Folgen betroffenen Nachbarn. Selbst hätten sie allerdings keinen Verdächtigen beobachtet.

Beim Brand in der Altstadt von Bad Belzig ist auch der Carport auf dem Nachbargrundstück massiv beschädigt worden. Quelle: Julian Stähle

Herabstürzende Dachziegel und Steine des Giebels hatten jedoch ihren Carport stark in Mitleidenschaft gezogen, bestätigt das Rentnerpaar der MAZ. Folgerichtig dauert der Ärger wohl noch eine Weile an. „Denn von dem Besitzer des Grundstückes, auf dem es gebrannt hat, haben wir noch nichts gehört“, so das Rentner-Paar.

Von René Gaffron