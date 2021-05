Mutmaßlicher Tankstellenräuber von Bad Belzig ist ermittelt

Bad Belzig

Der Überall auf die Aral-Tankstelle in Bad Belzig scheint aufgeklärt. Schon nach einer Woche können die Kriminalisten einen Ermittlungserfolg verkünden. Demzufolge haben sie am Mittwochabend einen Verdächtigen festgenommen.

Zuvor hatte sich am Abend ein Zeuge gemeldet und Hinweise auf die Identität des Mannes gegeben. Die Polizei suchte den 38-Jährigen an seiner Wohnadresse in einem Ortsteil von Bad Belzig auf und nahm den mutmaßlichen Täter fest. Er leiste wohl keinen Widerstand und versuchte auch nicht zu flüchten.

Beweise wurden gesichert

In dem Quartier wurde eine mögliche Tatwaffe beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden weitere Beweismittel sichergestellt.

Die Tankstelle in Bad Belzig unmittelbar nach dem Überfall. Quelle: Julian Stähle

Der Beschuldigte ließ sich in einer ersten Befragung nicht zum Tatvorwurf ein. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern deshalb weiter an, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion West.

Nach der Tat in den Wald geflüchtet

Am 19. Mai soll die Zapfstation in der Brücker Landstraße gegen 21.30 Uhr – also kurz vor Schließung – von dem Räuber überfallen worden sein. Die Mitarbeiterin, die zum Glück äußerlich unverletzt blieb, wurde mit dem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Sie musste Bargeld aus der Kasse herausgeben. Zur Höhe es erbeuteten Betrages gibt es weiter keine Angaben.

Dass es sich um einen mehr oder weniger Ortskundigen handeln dürfte, ließ sich ahnen. Zum einen flüchtete er zu Fuß in den nahen Wald hinter dem Repo-Markt, konnte aber weder bei der Fahndung mit Hunden noch vom Hubschrauber aus gefunden werden. Zum anderen wurde nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann gesucht, der in ortsüblich deutscher Sprache seine Forderung gestellt hat.

Von René Gaffron