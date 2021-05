Nach Brand und Pandemie: Warum Spargelschälen in Lüsses Landhaus Glücksgefühle auslöst

Lüsse

Nur der Wettergott weiß, ob es zum Start der Außengastronomie wirklich passende Bedingungen gibt. Doch Köchin Anke Grund trägt dennoch ein breites Lächeln auf den Lippen. Endlich wieder ran an Pfannen und Töpfe. Auch für die Geschäftsführerin des Landhauses in Lüsse, Burgunde Sternberg, kommt ein kleines Stück Alltag zurück. Nun hoffen alle, dass die zig mal verschobenen Veranstaltungen in diesem Jahr, nach Brand und Pandemie, endlich nachgeholt werden können. Das Personal dafür müsste indes aber noch gefunden werden.

Der Rasen getrimmt, die Sonnenschirme aufgespannt, die Tische eingedeckt: Das Pfingstwochenende markierte auch im Hohen Fläming den lang ersehnten Neustart der Außengastronomie. Für Köchin Anke Grund, die seit Sommer 2020 zum Team des Landhauses Sternberg in Lüsse gehört, nach Monaten der Kurzarbeit ein Lichtblick. „Sehr schön“, sagt sie über das Gefühl, wieder in der Küche stehen zu können. Wieder zu arbeiten, unter Leuten zu sein, das hat sie vermisst.

Grüner Garten, dekorierte Tische: Das Team vom Landhaus Sternberg in Lüsse hofft auf einen guten Start mit der Außengastronomie. Quelle: Natalie Preißler

Kaum hatte sie vor einem Jahr begonnen, trat der zweite Lockdown in Kraft. „Von heute auf morgen war wieder Schluss“, erinnert sich die 54-Jährige. So fühlt es sich wie ein zweiter Neustart an, jetzt die weißen Spargelstangen für die Voranmeldungen zu schälen. Dazu werden Wildspezialitäten angeboten. Und ein frischer Gurkensalat.

Köchin Grund wohnt im sachsen-anhaltischen Cobbelsdorf. Gelernt hat sie das klassische Kochhandwerk in Wernigerode, kommt ursprünglich aus der Lutherstadt Wittenberg. Auf dem üblichen Bewerbungsweg kam sie zur Anstellung im Landhaus. An ihrer Seite soll, sobald möglich, auch ein Küchenchef den Gastronomiebetrieb unterstützen. Privat übrigens, muss es in Kochangelegenheit bei Grund unkompliziert sein. „Ich mache mir gern mal einen Salat. Meist kommt etwas auf den Tisch, was schnell geht.“

Grüner Garten, dekorierte Tische: Das Landhaus Lüsse ist startklar. Quelle: Natalie Preißler

Chefin Burgunde Sternberg ist zwar froh, dass die Möglichkeit der Außengastronomie wieder gegeben ist, glaubt aber nicht an das große Geschäft in den ersten Tagen. Langfristig planen zu können wäre ihr, wie wohl allen Gastronomen, Hotels und Pensionsbetreibern, deutlich lieber. Mal angenommen, in vier Wochen wären auch Familien- und Hochzeitsfeiern möglich, dann bräuchte die Geschäftsfrau dringend Servicepersonal. „Und die sind momentan Mangelware, viele haben sich umorientiert, aufgrund der Unsicherheit, wann es wieder los geht“, hat Sternberg die Erfahrung gemacht.

Stillstand durch Brand und Pandemie

Seit gut zwei Jahren ist der Betrieb im Lüsser Landhaus eingeschränkt. In einem der Gebäudeteile hatte im Mai 2019 ein Brand den vorübergehenden Stillstand bedingt. Nachdem Versicherungsfragen geklärt sind, startet der Neubau, der im September 2020 mit wenigen geladenen Gästen feierlich eingeweiht wurde. Jetzt sollte die Beherbergung wieder Fahrt aufnehmen. Doch Corona verhinderte diesen, sollte die Situation mit dem zweiten Lockdown ab Anfang November noch verschärfen.

„Zwei bis drei Übernachtungen haben wir wöchentlich von Montagearbeitern oder Geschäftsleuten. Wenn es sechs sind, war es eine besonders gute Woche“, sagt Sternberg. Und trotzdem nunmehr zwei volle Geschäftsjahre, in denen die Wochenende voll ausgebucht waren, mit minimalem Umsatz hinter ihr liegen, bleibt sie optimistisch. „So schnell gebe ich nicht auf. Aber es ist alles schwierig.“ Besonders Branchenkollegen, die in diesem Zeiten noch horrende Kreditsummen tilgen müssen, gilt ihr Mitgefühl.

Fraglich bleibt, wann das Landhaus wieder für touristische Zwecke geöffnet werden kann und in Innenräumen bedient wird. Quelle: Natalie Preißler

Um selbst Anspruch auf Corona-Überbrückungshilfen der Bundesregierung zu haben, musste erst einmal am Antrag gefeilt werden. Denn der Tatbestand eines Brandes war in den nötigen Bedingungen für einen finanziellen Rückhalt nicht festgeschrieben. „Doch dann hat alles super geklappt und wir haben schnell Hilfe bekommen“, erinnert sich Sternberg.

Jetzt, wo die Außengastronomie geöffnet ist, bietet das Landhaus Sternberg auch Kaffee, Kuchen und Eis „to go“ an. Und für die Mittagsgäste, die künftig hier einkehren wollen, bleiben die Daumen für gutes Wetter gedrückt. Notfalls werden auf der einladenden Terrasse dir großen Schirme aufgespannt, um trocken in den Genuss von Spargel und Wild im Landhaus-Garten zu kommen. Köchin Grund ist startklar und schält derweil die nächste Stange in ihrem „Zuhause“ bei Töpfen und Pfannen.

Von Natalie Preißler