Nach Corona-Quarantäne: Kinderlachen kehrt in Bad Belziger Kita „Tausendfüßler“ zurück

Bad Belzig

Geklapper in der Küche, eine Gruppe macht sich auf in den Wald, in einem anderen Raum wird gebastelt: In der größten Bad Belziger Kita „Tausendfüßler“ ist nach der Corona-Quarantäne wieder Leben eingekehrt. Nun sucht das Kollegium nach Lösungen, um die Öffnungszeiten wieder erweitern zu können und die Teststrategie zu vereinfachen.

„Vor allem die Kinder haben sich am Montag gefreut, endlich wieder ihre Freunde zu sehen“, schildert Leiterin Beate Kettler den Morgen nach 14-tägiger Quarantänezeit. Nachdem am Sonntag alle Kinder im Ernst-von-Bergmann-Klinikum Bad Belzig freigetestet worden waren, sind inzwischen 90 Prozent auch wieder in die Betreuung zurückgekehrt. Drei Erzieher und drei Kinder hatten sich insgesamt mit der Coronavirus-Mutation B.1.1.7 infiziert.

Das der Neustart so reibungslos ablief, ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade für die Krippenkinder sei dies wie eine erneute kleine Eingewöhnung, weiß Kettler aus Erfahrung. Doch: Die Freude überwiege, der Abschied von den Eltern fiel nicht allzu schwer.

Nach der 14-tägigen Quarantäne starteten am Montag Kollegium und Kinder in der Kita Tausendfüßler wieder in den Alltag. Quelle: Natalie Preißler

Aktuell gelten in der Einrichtung verkürzte Öffnungszeiten von 7 bis 16 Uhr. „Das hängt damit zusammen, dass wir die Kinder strikt in ihren Gruppen betreuen, sodass eine Mischung am Morgen und Abend entfällt“, erklärt Kettler. Da diese Öffnungszeiten nicht für alle Eltern ideal seien, suche man derzeit nach Lösungen, innerhalb der festen Gruppen wieder längere Betreuungszeiten zuzulassen. Vorab sind mit allen Eltern individuelle Absprachen zu ihrem Betreuungsbedarf zu stemmen.

Elternarbeit darf nicht zu kurz kommen

Wichtig war dem pädagogischen „Tausendfüßler“-Team, dass die Eltern ihre Kinder dennoch direkt in die Einrichtung bringen und sie nicht, wie in anderen Kitas des Landes, vom Windfang aus in die Einrichtung schieben. „Die Elternarbeit würde sonst zu kurz kommen“, findet Kettler. Gerade der Austausch beim Bringen und Abholen sei essenziell, um zu wissen, was die Kinder und Eltern bewegt. „Wir dürfen vor lauter Corona nicht unsere Vision und die tägliche Arbeit mit den Kindern vergessen.“

Sicher, ein mulmiges Gefühl bleibt, besonders bei älteren Kollegen, die noch nicht geimpft wurden. Durch die Quarantäne waren einige bereits feste Impftermine innerhalb des Kollegiums entfallen und müssen nun erst nachgeholt werden. Aber deshalb setze man ja dennoch ein Kind, dass sich nicht fühlt oder einen schlechten Tag hat, auf den Schoß, um es zu trösten.

Tägliche Spucktests als Idealfall

Momentan werden die Pädagogen montags und mittwochs von zwei Kollegen getestet. Lieber wären den Erziehern Spucktests, die einfach vor dem Dienst und am besten täglich, von jedem selbst durchgeführt werden können. Aber Kettler weiß auch: „Einen hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion kann es bei der Arbeit mit Kindern nicht geben.“

Jetzt parken wieder Lauf- und Fahrräder vor der Kita „Tausendfüßler“. Quelle: Natalie Preißler

So spielt die Logistik innerhalb der Einrichtung eine große Rolle. Begegnungen vermeiden, die Aktivitäten wie Spielplatz, Waldbesuch oder Bastelangebote nach Gruppen und Tagen aufteilen. So ganz unbeschwert ist der Kita-Alltag auch mit besonderen Hygienemaßnahmen und Kontaktvermeidungs-Konzepten nicht. Wie auch, wenn die Mutation weiter wütet.

Doch heute dürfen die Kinder der Gruppe Schmetterlinge ausnahmsweise auf den Spielplatz, auch wenn sie nicht dran sind. Die Freude über die Stippvisite, auch wenn es nur für ein Foto ist, ist ihnen sichtlich anzusehen. Und wenn die Frage, ob sie sich gefreut haben, wieder vor Ort zu sein mit einen lautstarken „Ja!“ aus allen Mündern beantwortet wird, ist zumindest die kindliche Freude wieder an Ort und Stelle zurück.

Von Natalie Preißler