Nach Großfeuer im Dorf Kuhlowitz: Brandermittler grenzen Ursache ein 

Kuhlowitz

Knapp eine Woche nach dem verheerende Großbrand im Dorf Kuhlowitz haben Brandermittler der Kriminalpolizei jetzt erste Erkenntnisse zur Ursache. Mitten in der Nacht zum 3. Oktober waren drei Vierseithöfe vom riesigen Brand betroffen. Zwei Scheunen brannten komplett ab. Das Seminarhotel „Paulinen Hof“ erlitt Schäden an einem Seitentrakt.

Zur Galerie In der Nacht zu Sonntag brannte es in Kuhlowitz, einem Ortsteil von Bad Belzig. Scheunen wurden zerstört und ein Hotel in Mitleidenschaft gezogen.

Wie Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Freitag gegenüber der MAZ sagte, sind die mehrtägigen Ermittlungen der Spezialisten direkt vor Ort inzwischen abgeschlossen.

„Bereits im Laufe der Spurensuche und der Ermittlungen an der Brandstelle konnten erste Hinweise auf die mögliche Brandursache bekannt gemacht werden“, so Bergholz. Demnach könne „nach derzeitigem Stand eine Brandstiftung ausgeschlossen werden“. Die Ermittlungen konzentrieren sich vielmehr nun „auf einen möglichen technischen Defekt eines Gerätes“. Nähere Angaben dazu machte die Polizei aktuell nicht.

Großes Gutachten steht noch aus

„Ein abschließendes Brandgutachten, für das ein unabhängiger Sachverständiger beauftragt wurde, steht jedoch noch aus“, erklärt der Polizeisprecher am Freitag.

Nach dem Brandunglück auf Höfen in Kuhlowitz haben sich auch Feuerwehrleute noch einmal zu Lehrzwecken dort ein Bild der Lage gemacht. Quelle: Thomas Wachs

Großes Thema bleibt der besonders intensive Einsatz auch für die Kräfte der Feuerwehren. Insgesamt waren die Nacht über am Ende gut 160 Männer und Frauen verschiedener Feuerwehren aus dem gesamten Hohen Fläming sowie Kräfte des Technischen Hilfswerkes aus Berlin im Einsatz. „In einem so großen Verbund arbeiten wir ja selten zusammen“, sagt Raphael Thon, der Ortswehrführer von Bad Belzig. Er war in der Unglücksnacht der Einsatzleiter in Kuhlowitz.

Feuerwehr wertet Großeinsatz aus

Im Nachgang hat seine Feuerwehr am Mittwoch den Dienstabend nun genutzt, um sich noch einmal vor Ort ein Bild zu machen von der Lage, die mitten in der Nacht zu meistern war. „Wir wollen daraus ja auch lernen und noch einmal Erkenntnisse an alle Einsatzkräfte weitergeben“, sagte Raphael Thon der MAZ.

Einsatzleiter Raphael Thon von der Feuerwehr Bad Belzig hatte schnell viele Kräfte nachgeordert zum Großbrand in Kuhlowitz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Der Einsatz so vieler Kräfte war auf jeden Fall gerechtfertigt“, sagt der Einsatzleiter. Das habe ihm inzwischen auch ein externer Brandsachverständiger bestätigt, der das Vorgehen gelobt habe. Ohne das schnelle und breite Handeln der vielen Feuerwehren, die beispielhaft gut Hand in Hand gearbeitet hätten, wäre es ansonsten nicht gelungen, größere Schäden abzuwenden und die eng angrenzenden Wohnhäuser auf den Höfen zu halten.

Große Dankbarkeit von Betroffenen

Entsprechend groß sei auch die Dankbarkeit der Bewohner aus Kuhlowitz. „Uns haben viele Mails und Nachrichten im Nachgang erreicht, in denen die Bürger allen Einsatzkräften ausdrücklich danken“, berichtet Raphael Thon.

Bereitwillig hätten die Eigentümer der vom Brand betroffenen Höfe deshalb für die Schulung jetzt auch noch einmal ihre Hoftore geöffnet für die Feuerwehrleute aus Bad Belzig. „Berichtet haben uns die Anwohner aber auch, dass alle – und vor allem die Kinder – noch sehr unter den Eindrücken des Feuers leiden würden“, erzählt der Ortswehrführer. Auch er würde sich wünschen, über die genaue Ursache des großen Feuers noch informiert zu werden.

Verletzten geht es wieder gut

Der Einsatzeiter ist zudem froh, dass ein Mann aus den Reihen der Bad Belziger Feuerwehr, der in der Brandnacht beim Einsatz eine Kreislaufschwäche erlitten hatte, inzwischen wieder das Krankenhaus verlassen konnte. Das gilt wohl auch für eine weitere Privatperson, die mit einer Rauchgasvergiftung zunächst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden war.

„Alles in allem sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Trotz der Schäden an den Höfen“, sagt Raphael Thon.

Hotel muss acht Zimmer sperren

Auch Christian Rex, der Chef des Seminarhotels „Paulinen Hof“ dankt den zahlreichen Einsatzkräften dafür, dass sie noch Schlimmeres abgewendet haben. „Bei uns im Hause sind acht Zimmer vorerst nicht nutzbar durch die Brandfolgen. Bei aktuell sehr guter Buchungslage ist das ein Problem, das unser Team aber in den Griff bekommt“, sagt der Manager. Schäden gebe es vor allem durch den Rauch, aber auch durch beschädigte Fenster, Türen und Teile des Daches.

Christian Rex ist der Chef des Hotels „Paulinen Hof“ in Kuhlowitz. Dort sind durch Brandfolgen acht Zimmer nicht nutzbar vorerst. Quelle: Hermann M. Schröder

Für die Reparaturen aufkommen werde die Versicherung des Hotels, die bereits zügig gehandelt habe, erklärt Christian Rex am Freitag. „Ausgezahlt haben sich jetzt auch die umfangreichen Investition in den Brandschutz“, die beim Ausbau des Hofes vorgenommen wurden, sagt der Hotelchef. Das Feuer war von einer abgebrannten Scheune des Nachbarhofs her über eine Durchfahrt hinweg von hinten auf einen Seitentrakt des Hotels getroffen.

Von Thomas Wachs