Nach Havarie: Trinkwasser aus Benken kann wieder verwendet werden

Benken

Das im Wasserwerk Benken geförderte Wasser ist einwandfrei. Es kann nach amtlicher Überprüfung wieder bedenkenlos aus der Leitung verwendet werden. Das hat der Versorgungsverband „Hoher Fläming“ bestätigt. Das am Donnerstag präventiv ausgesprochene Abkochverbot wird damit hinfällig.

Die dringende Empfehlung galt für die etwa 120 Abnehmer in Benken, Werbig und Verlorenwasser, nachdem sich eine kleine Havarie-Serie in der Förderanlage ereignet hatte – erst am 27. November am Brunnen 1 und dann am 7. Dezember am Brunnen 2. Die Defekte wurden kurzfristig behoben.

Versorger aus Brück stellt Vorrat bereit

Dessen ungeachtet hatte der in Brück ansässige Zweckverband mehrere 500-Liter-Großpackungen mit sterilisierten Wasserbereit gestellt, falls die Versorgungsunterbrechung länger anhält. Das berichtet der Benkener Ortsvorsteher Kim Ole Daniels.

Doch schon nach weniger als 24 Stunden konnte das Wasser wieder aus 60 Metern Tiefe gepumpt werden.

Einer der beiden Brunnen des Wasserwerkes Benken, wo das nasse Element aus 60 Metern gefördert wird. Quelle: WAV Hoher Fläming

„Beide Brunnen schaffen maximal 24 bzw. neun Kubikmeter am Tag, im Durchschnitt werden lediglich 20 Kubikmeter täglich verbraucht“, teilt Betriebsleiter Ralf Henneberg auf MAZ-Anfrage mit. Soweit die Frage der Quantität. Die Qualität hat das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark mit einer Probe am Freitag untersuchen lassen.

Keine Keime im Wasser aus Benken

Demnach gab es keine Verunreinigungen und Verkeimungen im Wasser. Darüber werden die etwa 300 betroffen Einwohner in den drei Dörfern per Postwurfsendung informiert.

Von René Gaffron