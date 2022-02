Bad Belzig

Der Fläming-Bahnhof in Bad Belzig soll nicht in die Hände von Finanzinvestoren oder Immobilienhaien fallen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark möchte das sanierte und denkmalgeschützte Bürogebäude von der insolventen Stadtwerke Bad Belzig GmbH kaufen. Das teilte die Sprecherin der Kreisverwaltung, Andrea Metzler, auf Anfrage mit.

„Der Landkreis hat sein Kaufinteresse angemeldet“, erklärte Metzler der MAZ. „Allerdings bedarf ein tatsächlicher Erwerb einer Kreistagsentscheidung“, erläuterte sie. Die Verwaltung hatte kürzlich den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Infrastruktur des Kreistages über das Vorhaben informiert.

Andrea Metzler ist die Pressesprecherin der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark. Quelle: Hermann M. Schröder

Zu einer möglichen Kaufsumme machte die Sprecherin keine Angaben. „Diese Frage kann zurzeit nicht beantwortet werden“, hieß es dazu lediglich. Wie Andrea Metzler auch mitteilte, hat der Kreis derzeit kein Interesse an anderen Teilen der Stadtwerke Bad Belzig.

Potsdam-Mittelmark hat Sanierung des Bahnhofs in Bad Belzig angeschoben

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte sich Ende der 2000er-Jahre für den Kauf und die Sanierung des denkmalgeschützten früheren Empfangsgebäudes eingesetzt. Die Deutsche Bahn AG hatte es, wie viele ihrer anderen Immobilien auch, jahrelang leer stehen und verrotten lassen. Die Stadtwerke Bad Belzig hatten das Gebäude dann 2010 nach langwierigen Verhandlungen von der Bahn erworben.

Von der Deutschen Bahn gekauft Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH hat das Bahnhofsgebäude im Sommer 2010 nach langwierigen und offensichtlich hürdenreichen Verhandlungen von der Deutschen Bahn AG für rund 60 000 Euro gekauft. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat Mittel aus dem zweiten Konjunkturpaket für den rund 1,54 Millionen teuren Umbau bereitgestellt. Der umgebaute und sanierte Fläming-Bahnhof wurde im November 2011 als Bürogebäude und Informationspunkt eingeweiht.

„Eine Modernisierung des Bahnhofsgebäudes in der Kreisstadt Bad Belzig in den Jahren 2010 bis 2012 war ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Potsdam-Mittelmark, der Stadt Bad Belzig, der Stadtwerke Bad Belzig sowie vieler weiterer Partner“, erklärte Andrea Metzler das jetzige Interesse des Kreises an der Liegenschaft.

„Die Stadtwerke Bad Belzig haben damals das Bahnhofsgebäude nur erworben und modernisiert, weil die Stadt selbst dazu aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in der Lage war“, teilte sie mit.

Der Betrieb eines Bahnhofsgebäudes gehöre eigentlich nicht zum Kernportfolio eines kommunalen Versorgungsunternehmens. „Eine Herauslösung dieser Immobilie aus dem zu verwertenden Vermögen der Stadtwerke ist daher sinnvoll und sachgerecht.“

Handwerker bei der Sanierung des Bahnhofsgebäudes im Sommer 2011. Quelle: Archiv/Michael Greulich

In die Sanierung und den Umbau des 1879 eröffneten Empfangsgebäudes sind 2010 und 2011 rund 1,55 Millionen Euro geflossen. Das Geld stammt zum Großteil aus Fördertöpfen.

Fläming-Bahnhof in Bad Belzig: Potsdam-Mittelmark hat Umbau gefördert

„Der Landkreis hatte damals die Möglichkeit, den Stadtwerken die Modernisierungskosten des Gebäudes fast vollständig aus dem Konjunkturpaket zu fördern“, erläuterte die Sprecherin weiter. „Er war mit vielen Mitarbeitern bei der Projektentwicklung und -Realisierung involviert.“

Die umgebaute und sanierte Immobilie war im November 2011 eröffnet worden. Bis heute unterhält die Kreisverwaltung Büros für die Sozialberatung im Fläming-Bahnhof. Private Mieter haben ebenfalls Büroflächen. Zudem gibt es das Informationszentrum mit Kiosk, Bistro, Fahrradverleih und Fahrkartenverkauf. Der Bad Belziger Unternehmer René Hackbart betreibt es.

René Hackbart (r.) betreibt das Informationszentrum mit Bistro im Fläming-Bahnhof. Dieses Bild entstand kurz nach dessen Eröffnung. Quelle: Archiv/Michael Greulich

Ende Januar dieses Jahres hatte ein Verkaufsangebot für die insolvente Stadtwerke Bad Belzig GmbH für Furore gesorgt.

Der vorläufige Sachwalter Jürgen Spliedt hatte die Unternehmensberatung ABG Consulting-Partner GmbH und Co. KG in Dresden mit der Erstellung eines Exposés beauftragt. Darin werden potentielle Käufer für den kommunalen Betrieb umworben. Als eines der „Investitions-Highlights wird der Fläming-Bahnhof genannt.

Bis zum Montag, 28. Februar, haben Interessenten nun noch Zeit, ihre Angebote abzugeben. Dem Vernehmen nach haben sich bereits zahlreiche Bewerber gemeldet. Jürgen Spliedt machte dazu keine Angaben. Er dürfe sich zu dem laufenden Verfahren gegenüber Dritten nicht äußern, sagte er am Freitag, 25. Februar, auf Anfrage der MAZ.

Stadtwerke in Brandenburg an der Havel an Stadtwerke Bad Belzig GmbH interessiert

Die Stadtwerke Potsdam (EWP) und die Stadtwerke in Brandenburg an der Havel (StWB) hatten bereits ihr Interesse signalisiert, einzelne Sparten übernehmen zu wollen. Beide Unternehmen hatten jedoch den engen Zeitplan kritisiert. Wie die MAZ erfuhr, sind nun aber auch über den 28. Februar hinaus Angebote möglich.

Das Hauptmotiv zum Kauf des Fläming-Bahnhofs in Bad Belzig ist für den Kreis nach eigenen Angaben das Verhindern des Ausverkaufs an private Investoren. „Um die Entwicklungserfolge der letzten Jahre nicht zu gefährden“, wie Verwaltungssprecherin Andrea Metzler erklärte.

Fläming-Bahnhof in Bad Belzig soll nicht in private Hände kommen

Wegen der in Aussicht stehenden Verbesserung der Bahnanbindung von Bad Belzig sei in Zukunft mit mehr Fahrgästen zu rechnen. Deshalb sei es sehr wichtig, ein funktionierendes Bahnhofsgebäude mit „Gemeinbedarfsfunktionen“ zu haben, hieß es weiter.

„Der Landkreis hat sich auch bei diesem Projekt seinerzeit sehr für die Interessen der Stadt Bad Belzig eingesetzt und wird dies auch künftig machen“, so die Sprecherin.

Von Hermann M. Schröder