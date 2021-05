Nach Kündigung der Klimaschutz-Managerin: Vize-Landrat räumt Fehler der Verwaltung ein 

Bad Belzig

Hat die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark die eigene Klimaschutz-Managerin in deren Arbeit behindert? Die überraschende Kündigung von Barbara Ral und ihr Wechsel in die freie Wirtschaft sorgen weiter für Diskussionen. Die Mitglieder des Umweltausschusses des Kreistages zeigten sich jedenfalls erstaunt über Rals Weggang.

„Ich bin irritiert“, erklärte die Vorsitzende des Ausschusses, Elke Seidel (Bündnisgrüne), in dessen jüngster Sitzung am Mittwochabend zerknirscht. „Wir haben mit Frau Ral immer sehr gut zusammengearbeitet.“

Die Kooperation klappte zwischen dem Landratsamt und der Klimaschutz-Managerin offenbar weniger gut. Barbara Ral jedenfalls übte in der Ausschusssitzung unverholen Kritik an der Verwaltung. „Ich habe gekündigt, weil mir der Dialog fehlte mit den Entscheidungsträgern“, erklärte sie. „Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Brauchte sie auch gar nicht, denn Vize-Landrat Christian Stein (CDU) räumte unumwunden Fehler seiner Verwaltung ein. „Ich kann sie verstehen“, sagte er in der Videositzung am Mittwochabend. „Sie sind manchmal mehr ausgebremst worden als Sie tun konnten.“ Das sind ungewöhnlich offene Worte für den ansonsten immer äußerst diplomatisch agierenden Verwaltungsmann.

Frau Ral sei eine sehr engagierte Frau und es sei manchmal schwierig, so der Vize-Landrat, bestimmte Ideen mit der Verwaltung in Einklang zu bringen. „Gerade beim Thema Klimaschutz gibt es sehr breit gefächerte Sichtweisen“, erklärte Stein. Dennoch sei er überrascht gewesen von der Kündigung. „Danke für Ihren Einsatz in den letzten sechs Jahren. Sie haben die Interessen des Ausschusses und des Landkreises durchgesetzt und haben sich sehr engagiert“, sagte der Vize-Landrat.

„Danke für die netten Worte“, sagte Barbara Ral ihrerseits und fügte vieldeutig hinzu: „Ich war davon etwas überrascht.“ Offensichtlich hat es also schon eine ganze Weile geknirscht im Gebälk.

Arbeit als freie Biologin

Barbara Ral ist seit 2015 die Klimaschutz-Managerin von Potsdam-Mittelmark. Sie arbeitet in der kreiseigenen Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Potsdam-Mittelmark GmbH. Deren Sitz ist in Teltow. Rals Arbeitsort ist in Bad Belzig. Sie hört zum 31. Mai dieses Jahres auf und möchte dann als selbstständige Biologin arbeiten, wie sie am Mittwoch sagte.

Die Klimaschutz-Managerin hatte sich unter anderem für das energieautarke Dorf Feldheim stark gemacht und darüber auch viel Informationsarbeit an Schulen geleistet. Zudem plädierte sie für mehr Elektroladesäulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark und entwarf einen Kohlendioxyd-Test.

Klimaschutz als Projekt ausgeschrieben

Nach Angaben von Vize-Landrat Christian Stein gab es 13 Bewerbungen um die Nachfolge von Barbara Ral. Die Auswahl sei wieder auf eine Frau gefallen, berichtete Stein. Den Namen werde er aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Unklar ist noch die genaue Bezeichnung des Postens. Die Ausschreibung sei für die Projektleitung Klimaschutz erfolgt, so Stein.

Die Vorsitzende des Umweltausschusses, Elke Seidel, kritisierte dieses Vorgehen. „Andere Kreise sind beim Klimaschutz etwas weiter als Potsdam-Mittelmark“, sagte die Bündnisgrüne.

