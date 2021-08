Am Donnerstag sind ein Auto und ein Velo in Bad Belzig kollidiert. Obwohl selbst leicht verletzt und der Drahtesel kaputt hat die Radlerin ihren Weg fortgesetzt. Die Polizei ermittelt trotzdem.

Nach Zusammernstoß in Bad Belzig: Radlerin wird gesucht

