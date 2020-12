Bad Belzig

Vor, hinter, am und im Haus von Ralf Staron in Bad Belzig leuchtet es wieder in großer Vielfalt. Mit Ehefrau Martina sitzt er in der Wohnstube, sieht aus dem Fenster und erfreut sich ehrlich daran, wenn die Passanten einen Stopp einlegen. Dann holen sie nicht selten ihr Smartphone heraus, um die Sehenswürdigkeiten mit Fotos oder Videos zu dokumentieren.

„Manchmal bin ich jedoch unruhig, wenn jemand stehen bleibt“, gesteht der Hausbesitzer. Wer will es ihm verdenken: Denn Anfang des Monats waren Jugendliche am helllichten Tage auf sein Grundstück vorgedrungen, haben Teile der Dekoration gestohlen und dann wohl größtenteils zerstört. Der Geschädigte hofft, dass es sich nicht noch mal jemand traut.

Über den Diebstahl seiner Weihnachtsdekoration ärgert sich der Bad Belziger Ralf Staron. Er fotografierte diese Jungen auf der Flucht. Einer hatte einen Rentierschlitten aus dem Vorgarten gerissen. Quelle: privat

Spende vom Sportfreund

Den Spaß an dem teilweise blinkenden Licht im Dunkel will er sich dennoch nicht verderben lassen. „Der Schmuck symbolisiert Wärme und Frieden – darum geht es zu Weihnachten für mich und für viele andere, die ihre Freunde daran haben“, erklärt Ralf Staron, warum er erneut motiviert war, den Garten erneut auszugestalten. Dazu kam die große Anteilnahme in den Tagen nach der MAZ-Berichterstattung über den Vorfall. „Ein Sportkamerad hat sogar 20 Euro herübergereicht, damit ich Ersatz beschaffe.“

Ralf Staron in Bad Belzig kann von der Wohnstube aus beobachten, ob seine Weihnachtsdekoration heil bleibt und die Leute erfreut. Quelle: René Gaffron

Insgesamt 15 neue Elemente stehen nunmehr auf der Parzelle. Bunt und hell sind Bäume und Pflanzen, Zäune und Wände in Szene gesetzt. Blickfang sind vor allem ein Fahrrad, Zuckerstangen und ein Eichhörnchen. „Es soll die gestohlene Gans ersetzen, die meiner lieben Gattin so gefallen hat“, erklärt Ralf Staron.

Ab 16 Uhr leuchtet es

Weil der 63-Jährige die mutmaßlichen Täter auf der Flucht fotografiert hatte und dank der Aussagen einiger Zeugen war das verdächtige Trio schnell bekannt. Die drei Jungen haben sich immerhin entschuldigt, konnten die offenkundig sinnlose Tat nicht erklären und der Sachschaden bleibt wohl ersetzt. Ob die polizeilichen Befragungen letztlich juristische Konsequenzen für die Beschuldigten haben werden, kann Ralf Staron nicht einschätzen.

„Meine Botschaft ist für jeden sichtbar“, so der ehemalige Filmvorführer aus dem Theater der Einheit, wie das Hofgarten-Kino früher einmal hieß. Gegen 16 Uhr beginnt das aktuelle Programm am Weitzgrunder Weg.

