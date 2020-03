Wo man seine Nachbarn selbst auswählt: Co-Housing-Projekt startet

Bad Belzig

Individuell wohnen und doch das Miteinander pflegen – das ist der Anspruch für das Wohnprojekt Fläming. 15 Pioniere starten es jetzt an der Lübnitzer Straße in Bad Belzig. Langfristig soll es das Zuhause von etwa 80 Gleichgesinnten werden.

Die Idee dazu treibt Kerstin Schulenburg an. Vor sieben Jahren kam sie aus Berlin in den Hohen Fläming, lernte Land und Leute schätzen und hat den Fleck nun dazu auserkoren, ihren Lebenstraum zu erfüllen. „Ich wollte seit jeher in einer gemeinschaftlichen Holzhaus- oder Strohballen-Siedlung wohnen“, sagt die gebürtige Hamburgerin. Und zwar mit ausgesuchten Nachbarn, die ähnliche Interessen und Bedürfnisse haben.

SVV unterstützt das Vorhaben

Seit 2017 hat die 59-Jährige die Vorbereitungen dafür getroffen. Zunächst mussten die passenden Grundstücke in der richtigen Größenordnung erworben werden. Die SVV hat den Plan jüngst beschlossen. 15.000 bebaubare Quadratmeter und 17.000 Quadratmeter Wald und Wiese sind es geworden. Nicht ganz einfach beim knapper werdenden Flächenangebot in der Stadt.

Beruflich unterstützt Kerstin Schulenburg seit zwei Jahren bundesweit Wohnprojekte bei der Gründung und Entwicklung und hat einen Leitfaden für die Gestaltung der Gruppenprozesse in Wohnprojekten auf der Internetplattform www.cohousing.de veröffentlicht.

Trio hat Teilnehmer ausgesucht

„Da ich hier aber selbst auf Augenhöhe mit den anderen sein will, fülle ich jetzt nicht länger mehr die Rolle der Gestalterin aus“, sagt die Impulsgeberin. Bei der Auswahl der Protagonisten, die nun am Aufbau des Quartiers teilnehmen werden, standen ihr deshalb Prozessberaterin Ilona Böttger und Philipp Hentschel, Mitbegründer des Coconat-Domizils auf dem Gutshof Klein Glien, zur Seite. Zu dritt wurden Mitstreiter ausgewählt, die sich nach Informationsrunden in Berlin via Internet für das Vorhabens bewerben konnten. Nach Durchsicht von ausgefüllten Fragebögen und persönlichen Gesprächen wurde die Entscheidung getroffen, wer von den 25 Kandidaten dabei sein darf.

Der finanzielle Rahmen Die Rechtsform, nach der das Wohnprojekt realisiert wird, steht noch nicht fest – entweder als Genossenschaft oder als Mietshäusersyndikat. Die Teilnehmer bringen sich zunächst einmal mit 4500 Euro ein. Die Investition der letztlich 80 Mitwirkenden wird auf zwölf Millionen Euro für insgesamt 4200 Quadratmeter Wohn- und Gemeinschaftsfläche beziffert. Als Baukosten werden 3500 Euro je Quadratmeter kalkuliert – das schließt die Gemeinschaftsflächen ein. Demnach wird eine Miete von zwölf bis 13 Euro je Quadratmeter fällig.

„Herausgekommen ist eine gute Mischung im Alter von 32 bis 65 Jahre, darunter drei Familien mit kleinen Kindern oder in Erwartung eines Babys“, sagt Kerstin Schulenburg. Es sind überwiegend Berliner, meist Akademiker, aber quer durch die Branchen. „Sie wollen sich gern integrieren und keineswegs abschotten“, so die Initiatorin. Jeder für sich war bereits in Bad Belzig.

Die künftigen Bad Belziger mussten ihr erstes Zusammentreffen online stattfinden lassen. Quelle: Privat

Das erste Zusammentreffen für alle war am vergangenen Wochenende in Jeserig/ Fläming geplant. Das Versammlungsverbot wegen der Corona-Krise machte den 15 Neusiedlern einen Strich durch die Rechnung. Alternativ erfolgte der Austausch online.

Dessen ungeachtet wird über den Sommer nun, bei Bedarf mit externer Begleitung, besprochen, was die Architekten genau planen sollen. Dabei werden sich die Gebäude mit ihren zwei bis acht Wohnungen in die Natur einpassen und architektonisch am Umfeld orientieren, heißt es. Da die Beteiligten viel Wert auf nachhaltige Lebensweise legen, soll ökologisch gebaut werden. Die genauen Festlegungen werden erst noch getroffen.

Firmen sollen Häuser bauen

„Allerdings ist nicht daran gedacht, dass es eine jahrelange Feierabend-Beschäftigung der künftigen Bewohner wird. Sondern Firmen sollen die Aufträge erhalten“, so Schulenburg. Sie hofft auf den Baubeginn Ende nächsten Jahres.

Anders als bei den Ko-Dorf-Plänen am Wiesenburger Bahnhof sollen keine Mini-Häuser errichtet und vermarktet werden. Hier wie da wird jedoch großer Wert auf Respekt und Toleranz als Prinzip für die Wohn-Gemeinschaft gelegt.

Das soll sich bei dem Bad Belziger Projekt nicht zuletzt durch Nutzung gemeinsamer Räume, Areale oder Fahrzeuge ausdrücken. „Die Vielfalt wird da sehr inspirierend sein“,sagt Kerstin Schulenburg mit gespannter Vorfreude.

