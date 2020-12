Nadelöhr und schmalere neue Straße bei Bad Belzig eingeweiht    

Bad Belzig

Nicht schneller und breiter sondern ganz langsam und eingeengt geht es nun durch die historische Bahnunterführung auf der Kreisstraße 6926. Zwischen Bad Belzig und Preußnitz ist am Donnerstagnachmittag ein lange erhoffter Lückenschluss für einen überregionalen Radweg vollzogen worden. Dessen Führung war jahrelang umstritten. Denn auf der Strecke liegen zwei Bahnunterführungen.

Zur Galerie Langer Streitfall: Durch die denkmalgeschützte Bahnbrücke bei Bad Belzig führt nun auch ein Radweg auf der Fahrbahn

Lange war unklar, wie der Radweg durch das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk mit hohem Damm der ehemaligen Brandenburgischen Städtebahn geführt werden soll. Ein zwischenzeitlich erwogener Tunnel wurde abgelehnt. Denn Denkmalpfleger spielten nicht mit. Eine Verschwenkung der Straße, für die vier Chausseebäume hätten weichen müssen, fand keine Zustimmung der Naturschutzbehörde.

Radweg nimmt Teil der Fahrbahn ein

An der Brücke entstand daher als Alternative nun ein Nadelöhr. Der Radweg nimmt jetzt einen guten Teil der Fahrbahn ein auf der Kreisstraße. Nur noch eine Spur führt neben dem Bordstein für Kraftfahrzeuge unter der Brücke entlang. Es gibt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern und Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Die sanierte Kreisstraße samt neuem Radweg ist am Donnerstag übergeben worden. Quelle: Thomas Wachs

Die am Donnerstag in kleiner Runde zelebrierte Übergabe markiert den Abschluss für die in zwei großen Bauabschnitten auf insgesamt 2,3 Kilometern erfolgte Sanierung der Niemegker Straße im Stadtgebiet bis hinaus über die Kreisstraße zur Anbindung an die Umgehungsstraße der B 102 bei Preußnitz. Dafür flossen insgesamt 1,8 Millionen Euro Fördergeld vom Land Brandenburg.

Schon im vorigen Jahr fertiggestellt wurde der erste Abschnitt von der Berliner Straße bis zur Straßenmeisterei des Landebetriebes. Nun ist auch der Abschnitt von dort bis zur B102 mit einer neuen Fahrbahn und parallel mit einem bisher nicht vorhandenen Radweg versehen worden. Auftraggeber für die Kreisstraße war der Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Schmalere Piste mit neuer Markierung

Die nun lediglich noch sechs Meter breite Fahrbahn in zweiten Abschnitt wurde auf einer Länge von 910 Metern erneuert. Ebenso lang ist der zwei Meter breite neue Radweg.

Die verengte und sanierte Kreisstraße hat eine neuartige Markierung. Quelle: Thomas Wachs

Kraftfahrer müssen sich allerdings nun auf eine schmalere Fahrbahn einstellen. Denn der Landkreis und das Land drückten die Kostenbremse für die mit einer geringeren Belastung eingestufte Landstraße. „Sie wurde nur so schmal ausgebildet, dass sich zwei Fahrzeuge lediglich mit mäßiger Geschwindigkeit begegnen können“, erklärte Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) bei der Übergabe der neuen Straße am Donnerstag.

Vorsicht bei Gegenverkehr

Daher bekommt die schmale Fahrbahn auch keine Markierung von zwei gesonderten Fahrstreifen durch eine Mittellinie. „Begegnungen erfordern deshalb erhöhte Aufmerksamkeit“, teilt die Kreisverwaltung mit. Dieses Verfahren sei landesweit noch neu, in Potsdam-Mittelmark aber bereits häufiger eingesetzt worden, erklärt Frank Schmidt, Bereichsleiter vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. „Auch Einengungen wie hier nun an der Städtebahn-Brücke haben sich andernorts bereits gut bewährt“, so Schmidt.

Zur Dämpfung der Geschwindigkeiten ist die neue Fahrbahn nicht wie bisher durch zwei durchgehende Linien begrenzt. Vielmehr ist sie durch zwei seitlich in konstantem Abstand zum Rand aufgebrachte, unterbrochene Leitlinien optisch eingeengt.

Bauarbeiter waren zügig

„Dieses Abrücken der Markierung vom Fahrbahnrand schützt den Verkehrsteilnehmer davor, bereits bei kleinen Fahrfehlern von der Straße abzukommen, verhindert vorzeitige Verschmutzung der Markierung und schützt die Straßenränder vor Beschädigung“, heißt es zu Begründung für die neue Ausbauvariante.

Durch die denkmalgeschützte Bahnbrücke bei Bad Belzig führt nun auch ein Radweg auf der verengten und sanierten Kreisstraße. Termingerecht daran gearbeitet haben Bauleute der Firma Zerbe aus Brück-Gömnigk und ihre Partner. Quelle: Thomas Wachs

Bei Gegenverkehr wird erhöhte Aufmerksamkeit vorausgesetzt. Dann sollen Kraftfahrer die seitlichen Leitlinien überfahren und damit „intuitiv zur langsameren Fahrweise veranlasst“, werden.

Entdeckung aus der Vergangenheit

Der neue Streckenabschnitt ist zügig realisiert worden nach Baubeginn am 5. Oktober in diesem Jahr. Die noch nicht abschließend ermittelten Kosten sollen sich auf gut 530.000 Euro belaufen. Davon steuert das Land 370.00 Euro Fördergeld bei.

Während der Erdarbeiten im Bereich des Radweges wurden außerhalb eines schon bekannten und geschützten Bodendenkmals vor der Städtebahnbrücke Hinweise auf bisher unbekannte Bodendenkmale gefunden. „Hierbei handelt es sich um archäologische Strukturen, die wahrscheinlich zu einem abgetragenen Hügelgrab gehören“, erklärte der amtierende Landrat Stein bei Eröffnung der neuen Strecke am Donnerstag vor Vertretern der am Bau beteiligten Firmen und Planungsbüros. Das Bodendenkmal wurde dokumentiert und im Anschluss überbaut.

Freude über neue Radpiste

Bad Belzig Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) lobt das Bauprojekt. „Vor allem der Lückenschluss für den Radweg ist ein großer Nutzen für die Bürger und den Tourismus.“ Die Stadt habe dafür eigens ein Stück der Städtebahn gekauft. Nächstes Jahr komme ein weiterer Radweg in Richtung Wiesenburg hinzu an der B246.

Wie Frank Schmidt vom Landesbetrieb ankündigt, genießen Projekte zum Neubau und auch zur Sanierung von Radwegen aus den 90er-Jahren „in dieser Legislaturperiode noch hohe Priorität“. Viel Fördergeld stehe bereit. „Kommunen und Baulastträger für Straßen könnten also schon mal fleißig Anträge stellen“, so Schmidt.

Von Thomas Wachs