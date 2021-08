Ernst Lintow aus Raben ist in Fliedners Kontakt- und Beratungsstelle „Lichthof“ in Bad Belzig bisher der einzige Näher. Weitere Männer sind willkommen zum Treff zweimal wöchentlich.

Mittelmark - Nähstube in Bad Belzig sucht weitere Männer

