Bad Belzig

Wird es Kulturpalast, das Pogo 2 oder ...? Es gibt schon viele Bezeichnungen für das altehrwürdige Gebäude an der Weitzgrunder Straße in Bad Belzig, das gerade in neuer Pracht erstrahlt. Die Frage ist, wie es künftig genannt wird.

Einst als Turnhalle geplant, dann viele Jahre als Schule genutzt, fristete das Haus nach dem Neubau der Geschwister-Scholl-Grundschule am Weitzgrunder Weg ein recht trauriges Dasein. Einzig das dort ansässige Jugendtheater „Strumpfhose“ mit seinen quirligen, jungen Künstlern flößte dem Gemäuer etwas Leben ein. Außerdem bot es Quartier für den Verein für Arbeit und Leben.

Anzeige

Dann kam die Rettung für das Bauwerk: Dank Förderung aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Integration im Quartier“ erfolgt seit zwei Jahren die umfassende Instandsetzung. Ungeachtet aller Unwägbarkeiten beim der Realisierung des Vorhabens. Anfang 2021 werden alle Arbeiten am Gebäude abgeschossen sein. Im Anschluss erfolgt die Gestaltung der Außenanlagen. Eine Übergabe zur vielfältigen kulturellen Nutzung ist für Ende des nächsten Jahres geplant. Das geht aus einer Mitteilung des Rathauses hervor.

Heimstatt für viele Aktive

Noch aber fehlt ein passender Name für dieses Schmuckstück, in dem einmal die Bibliothek, ein Jugend- und Sozialtreff sowie die Theaterräume möglichst vielen städtische Kulturinitiativen und Vereinen eine Heimstatt bieten werden. Alle Bad Belziger sind demnach aufgerufen, sich an der Namensfindung zu beteiligen.

Die Entscheidung trifft die Stadtverordnetenversammlung auf einer Sitzung im kommenden Jahr. Der Siegervorschlag wird prämiert mit einem Gutschein für die Stein-Therme im Wert von 60 Euro.

Nach der Corona Pause öffnet die Stein-Therme Bad Belzig wieder. Die Stadt Bad Belzig lobt bei einem Preisausschreiben einen Gutschein aus. Quelle: René Gaffron

Vorschläge sind bis 31. Dezember 2020 schriftlich an die Stadtverwaltung Bad Belzig, Wiesenburger Straße 6, oder per E-Mail an info@bad-belzig.de.

Lesen Sie auch

Von René Gaffron