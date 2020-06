Dippmannsdorf

Das Naturbad Dippmannsdorf startet in die Saison. Von Dienstag an erwartet es dreimal am Tag die Besucher. Darüber hat das Rathaus Bad Belzig informiert.

Nachdem vom Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark die Wasserqualität bestätigt hat und kurzfristig die Aufsicht geklärt worden ist, stehe dem Badevergnügen nichts mehr im Wege.

Anzeige

Neu sind die zusätzlichen Regeln, die aus einem eigens erarbeiteten Hygienekonzept hervorgehen. Damit soll erreicht werden, dass sich die Covid-19-Pandemie nicht weiter ausbreitet. Demnach gibt es täglich drei Schwimmzeiten: 12.30 bis 14.30 Uhr; 15 bis 17.30 Uhr, und 18 bis 20 Uhr. Jeweils am Ende müssen alle Gäste die Anlage verlassen. Dann können die Desinfektionsmaßnahmen erfolgen. Maximal zulässig sind 30 Besucher.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Besuch von Gruppen, auch Familien, mit mehr als fünf Personen, muss einen Tag im Voraus angemeldet werden- am besten per Telefon: 0151/522 04 974.

Von René Gaffron