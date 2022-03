Naturerlebnis in Bad Belzig: Auf der Suche nach dem Froschkönig am Krötenzaun  

Bad Belzig

Die Naturwacht Hoher Fläming gibt Interessierten Einblicke in die Arbeit von Betreuern an Zäunen zum Krötenschutz. Mit Gästen geben sich Naturwächter am Sonnabend und Sonntag in Bad Belzig auf die Suche nach dem Froschkönig.

Schutzzaun am Bad Belziger Stadionteich

Dazu geht es zum Amphibienschutzzaun, der seit einigen Jahren am Bad Belziger Stadionteich gestellt wird. In jedem Frühjahr werden dort einige Tausend Kröten, Frösche und Molche sicher zum Laichgewässer umgesetzt.

Nun können Besucher dabei sein auf einer der täglichen Routinekontrolle. Gemeinsam mit der Naturwacht Hoher Fläming werden die Fangeimer kontrolliert, die Tiere nach Art und Anzahl erfasst und zum Laichgewässer gebracht. Experten erläutern die Bedeutung und Lebensweise der Amphibien und stellen den Gästen die Arten im Detail vor.

Die Tour ist für Rollstuhlfahrer mit Begleitperson geeignet. Wasserfestes Schuhwerk und warme Kleidung werden empfohlen.

Anmeldung bis Freitag erbeten

Treffpunkt ist der Parkplatz am „Haus am See“ in Bad Belzig, Martin-Luther-Str. 14, Ecke Weitzgrunder Weg. Dort start die maximal zweistündige Tour am Sonnabend, 25. März, um 15 Uhr, und am Sonntag, 26. März, um 10 Uhr.

Anmeldeschluss ist jeweils Tag zuvor im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben unter 033848/60004 oder per Mail an info@flaeming.net.

