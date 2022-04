Schmerwitz

Schlechte Nachricht für die 26 Jungen und Mädchen, die eigentlich in der Natur-Kita Schmerwitz betreut werden. Dort wirkt ein Wasserschaden sehr nachhaltig.

Am Dienstag vor Ostern wurde er entdeckt. „In allen Räumen stand das Wasser fünf, sechs Zentimeter hoch“, berichtet Christian Stuhlmann. Er gehört zum Vorstand der Eltern-Initiative, die für den Betrieb der Tagesstätte verantwortlich zeichnet. Seit zehn Jahren nutzt der Verein das kommunale Gebäude. „Durch die Covid-19-Pandemie sind wir wohl als einzige ohne Einschränkung gekommen“, berichtet der engagierte Vater aus Brück.

Gutachter untersuchen Schaden in Schmerwitzer Kita

Nun dieses Malheur, das augenscheinlich von der Küche aus seinem Lauf nahm. Wie es dazu kam, muss wahrscheinlich ein Gutachter für die Versicherung klären.

Derweil sind Väter und Mütter, Erzieher und Freunde seit Tagen damit befasst, den Schaden zu reparieren. Das bedeutet, dass erst einmal alle Räume ausgeräumt wurden und teilweise der Fußboden herausgerissen wurde. Überall sind tagsüber die Fenster geöffnet. Nachts laufen die Heizlüfter. Trotzdem wird es noch dauern, ehe Normalität einzieht.

Solange haben die Eltern ein großes Problem. Mittwoch und Donnerstag vor Ostern konnten die meisten von ihnen noch flexibel reagieren. Doch nachdem die Woche nach dem Fest sowieso Betriebsferien in der Kita angesetzt waren, hätte es jetzt wieder losgehen sollen. Die erhoffte Betriebserlaubnis per Ausnahme wird aber nicht ad hoc erteilt, wie der Trägerverein jetzt erfahren hat.

Krisentreff der Behörden im Naturkindergarten Schmerwitz

Am Montagvormittag haben die Gemeinde Wiesenburg/Mark als Vermieterin sowie das Jugend- und das Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark eine Bestandsaufnahme von der Lage gemacht. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen. „Eigentlich besteht das pädagogische Konzept darin, die Kinder weitgehend an der frischen Luft zu betreuen“, so die Kitaleiterin Ines Stephan.

Zwangspause in der Naturkita Schmerwitz: Leiterin Ines Stephan(links) und Sara Jansen würden gern Emil und die anderen 25 Kinder regulär betreuen. Quelle: René Gaffron

Gleichwohl braucht es auch eine gewisse Infrastruktur wie Toiletten, Sanitärräume und Küchen. Praktisch wäre dem Naturkindergarten noch zu helfen, wenn er den zehn Zentimeter über Niveau liegenden und deshalb nicht in Mitleidenschaft gezogenen Gemeinderaum nutzen könnten. Die Möglichkeit kann jedoch nicht eingeräumt werden, hieß es. Eine Lösung ist also bestenfalls im Lauf der Woche geben.

Von René Gaffron