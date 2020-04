Raben

Die Naturparkverwaltung Hoher Fläming unterstützt in diesem Jahr die Nachpflanzung und Neuanlage von Streuobstwiesen im Naturpark mit alten flämingtypischen Obstsorten. Das Land Brandenburg stellt die Hochstämme im Wert von insgesamt 10.000 Euro bereit, wie aus einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums hervorgeht.

Engagierte Vereine, Schulen, Gemeinden, aber auch private Flächeneigentümer, die alte Sorten pflanzen wollen, können sich ab sofort bei der Naturparkverwaltung in Raben melden.

Dörfliche Kulturlandschaft

„Im Naturpark Hoher Fläming gibt es immer weniger gut erhaltene Streuobstwiesen“, heißt es in dem Aufruf. „Viele der noch vorhandenen sind bereits überaltert und werden kaum noch genutzt oder gepflegt. Neupflanzungen sind nötig.“

Streuobstwiesen stellten einen wichtigen Bestandteil unserer dörflichen Kulturlandschaft dar und seien ein Eldorado für Insekten, wie Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer. Auch Reptilien, Kleinsäuger und Vögel fühlten sich auf Streuobstwiesen wohl.

„Mit neuen Obstbäumen soll auch die genetische Vielfalt alter Sorten langfristig im Naturpark erhalten bleiben“, schreibt das Ministerium weiter. „Sie leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt, sondern bereichern auch das Landschaftsbild. Spaziergänger und Wanderer erfreuen sich an den blühenden Obstbäumen und den reifen Früchten.“

Nur fachgerechte, regelmäßige Pflegeschnitte alter Obstbäume und die Nachpflanzung neuer Obstbäume könnten sicherstellen, dass diese wertvollen Biotope erhalten bleiben. Die Naturparkverwaltung stelle dafür alte und flämingtypische Obstsorten – darunter nicht nur Äpfel – als Hochstämme zur Verfügung, die von interessierten Flächeneigentümern im Herbst gepflanzt und dann fachgerecht gepflegt werden sollen.

Die Naturparkverwaltung in Raben unterstützt interessierte Gemeinden, Vereine oder private Flächeneigentümer aus der Region und steht beratend zur Seite. Ansprechpartnerin ist Elisa Kallenbach unter 033848/60001 und elisa.kallenbach@lfu.brandenburg.de

