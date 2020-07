Bad Belzig

Die Naturwacht „Hoher Fläming“ bietet am Wochenende eine kleine Entdeckertour für Familien an. Treff ist am Sonntag, 13 Uhr, die Bushaltestelle Am Kurpark in Bad Belzig.

Von dort aus geht es in die reizvolle Umgebung, wo Tagfalter ins Visier genommen werden sollen. Sie begegnen einem in verschiedenen Lebensräumen – selbst im Zentrum von Städten. Dennoch sind viele an eine bestimmte Umgebung gebunden. Je vielfältiger die Landschaft desto abwechslungsreicher auch das Angebot der bunten Schmetterlinge.

Die Teilnehmer der 2,5-Stunden-Exkursion erfahren Wissenswertes über die Lebensweise und über die Nahrungspflanzen der Tagfalter und was sie selbst für den Schutz der Art beitragen können. Die Teilnahme ist kosten frei, um eine Spende wird gebeten.

Anmeldung im Naturparkzentrum Raben: 03 38 48 / 6 00 4

Von René Gaffron