Neue Köpfe für das schlaue Dorf: Smart Village will die Menschen auf dem Dorf umarmen

Klein Glien

Die Neuen sind da: Gerrit Van Doorn und Nele Nopper führen jetzt als Büro- und Projektleiter sowie als Co-Projektleiterin das noch im Aufbau befindliche Projektbüro des Smart-Village-Vereins an. Es entsteht auf dem Coconat-Gutshof in Klein Glien, wo bereits Teilprojekte der Initiative untergebracht sind.

Van Doorn und Nopper arbeiten schon länger als Team zusammen. Bislang führten sie die Nachhaltigkeitsberatung im Berliner Büro des Unternehmens Terra Institute. Dort haben sie Firmen dazu beraten, wie sie ihre Geschäftstätigkeit sozial und ökologisch verträglicher gestalten können.

Region hat Potential

Jetzt wollen sie sich der Herausforderung stellen, den Hohen Fläming und Smart Village weiter voranzubringen. „Wir sehen das Potenzial der Region und die vielen Möglichkeiten, die es hier gibt“, sagt Gerrit Van Doorn. Eine Herausforderung werde sein, die verschiedenen schon vorhandenen Ansätze zusammenzubringen.

„Es gibt viele Initiativen, mit denen wir uns identifizieren können, die wir spannend und dynamisch finden“, sagt Nele Nopper. „Das hat es für uns auch attraktiver gemacht herzukommen – und nicht bei Null anfangen zu müssen.“ Sie und ihr Partner würden derzeit nach einer Wohnung oder einem Grundstück für ein Tiny House suchen.

Projekt läuft seit April 2018 Bad Belzig und Wiesenburg/Mark haben sich in einem von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ausgelobten Wettbewerb durchgesetzt und sind seit April 2018 ein „Smart Village“. In der Region sollen verschiedene Modellprojekte für digitale Lösungen auf dem Land erprobt werden, die die Gemeinden attraktiver machen und den Alltag der Menschen vor Ort künftig erleichtern. Im April 2019 wurde der Verein „Smart Village Bad Belzig/ Wiesenburg/Mark“ gegründet. Gründungsmitglieder waren neben der Stadt Bad Belzig und der Gemeinde Wiesenburg/Mark auch das Studio Wiesenburg, die MAZ, das neu gegründete Video-, Bild- und Textblogging-Projekt „Wirzulande“, das Kreativcamp „Flämingschmiede“ sowie das Co-Working-Projekt „Coconat“. Unter dem Dach von „Smart Village“ laufen zum Beispiel auch die Bad-Belzig-App, die Kreativsause und das Projekt „Landwärts – Gründen im Grünen“.

Und auch für den gebürtigen Schweizer Gerrit Van Doorn ist der Hohe Fläming nicht gänzlich unbekannt. Seine Partnerin hat ihre Wurzeln in Bad Belzig, aktuell lebt die Familie in Werder/ Havel. Sowohl ihm als auch Nele Nopper sei es aber wichtig, vor Ort zu sein und nicht beispielsweise aus einem Büro in Berlin heraus zu agieren.

„Wir kennen uns beide aus mit Innovationen und haben schon immer mit Menschen zusammengearbeitet“, sagt Van Doorn. „Unsere Arbeit wird von den Bürgern getragen und soll einen Nutzen stiften für die Menschen in der Region.“

Die Gründungsmitglieder des Vereins „Smart Village Bad Belzig/Wiesenburg/Mark“ stoßen in Klein Glien auf die Neugründung an. Quelle: Josephine Mühln/Archiv

Es gehe momentan unter anderem auch noch um die Fragen: Was soll Smart Village sein? Welche Vorstellungen hat man, wenn man Smart Village hört?

„Für uns ist das mehr, als zum Beispiel nur digital zu sein“, sagt Nopper. „Die Menschen sollen vor diesen Begriffen auch nicht erschrecken. Wir wollen nah dran sein am Bürger, die Bedürfnisse verstehen und reagieren – und Lösungen nicht nur mit Technologien entwickeln, sondern auch mit sozialen Innovationen.“

Mehr zum Thema: Bad Belzig wird Brandenburgs „Smart Village"

Die Idee dahinter sei zudem, in der Region Dinge auszuprobieren. „Ähnlich wie in einem Real-Labor und dadurch zur Modellregion zu werden“, sagt Van Doorn. „Wir wollen Vorbild und Vorreiter sein und das, was wir hier entwickeln, auch an andere Kommunen in Brandenburg weitergeben.“ Entstehen solle zudem ein Netzwerk, nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland.

Momentan befinden sich beide noch im Strategieprozess und haben noch kein Schwerpunktthema für ihre Arbeit festgelegt. „Wir sind im Gespräch mit Akteuren der Region und entwickeln mögliche digitale Formate, um zeitnah auch mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen – trotz Corona“, sagt Nele Nopper.

Lesen Sie auch: Erste Funktionen der „Smart Village"-App vorgestellt

„Es geht darum, das Gute im Dorf zu umarmen und weiter zu fördern“, ergänzt Gerrit Van Doorn. „Und dabei nachhaltig zu wirtschaften für die nächste Generation. Wir dürfen keine Leute verlieren, weil sie sich hier nicht mehr wohlfühlen – deshalb müssen sie in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden.“ Eine Herausforderung dabei sei eine Sprache, die alle erreiche.

Zunächst gelte es, sich in der Region zu etablieren. „Unser wichtigstes Ziel ist, dass die Leute wissen, dass es uns gibt – und dass wir etwas machen möchten und sie mitmachen können“, sagt Van Doorn.

Von Josephine Mühln