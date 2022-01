Bad Belzig

Wenn im Berliner Schloss das Abwasser einwandfrei durch die Rohre fließt, hat die Roka-Service-GmbH aus Bad Belzig ihren Anteil daran. Auch die Kontrolle und Wartung, mitunter sogar Reparatur der Kanäle am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) erledigt das Unternehmen.

Sechs Jahre nach Gründung als Kanalreiniger hat sich das Portfolio des Betriebes erheblich erweitert. Mit den Aufgaben wächst die Zahl der Angestellten und die Ausrüstung. Dem wird Geschäftsführer David Hoffmann jetzt Rechnung tragen. Auf dem Firmengelände im Gewerbepark Seedoche soll nämlich ein Neubau errichtet werden.

Genehmigung für Neubau nach sieben Monaten

„Die Baugenehmigung liegt nach sieben Monaten vor“, freut sich der Unternehmer. Lokal verwurzelt und engagiert hofft er auf regionale Handwerksbetriebe, die den Sozialtrakt für mittlerweile 21 Beschäftigte bauen. Daneben findet eine weitere Fahrzeughalle für drei bis vier Lastkraftwagen ihren Platz.

Moderne Technik setzt die Roka Service GmbH Bad Belzig für Kanalreinigung, -überwachung und -reparatur ein. Die Fahrzeuge brauchen jetzt eine Garage. Quelle: privat

Denn was da womöglich dreckige Brühe aus einer Sammelgrube pumpt oder gar durch einen verstopften Schacht gleitet, ist ebenso robuste wie sensible und vor allem teure Technik. Sie gehört nach Feierabend in die Garage und sollte dort frostfrei und trocken stehen.

Traum von Selbstständigkeit erfüllt

Vor dem Hintergrund hat David Hoffmann den ehemaligen Getränkehandel von Michael Mrosek erworben und bereits für seine Zwecke umgebaut. „Das Flaschenlager mit der Heizung war damals ausschlaggebend“, berichtet der 37-Jährige. Gelernt hat er sein Metier bei Aqua-Tool in Brandenburg an der Havel. Nach der Meister-Ausbildung und dem Betriebswirtschaftsstudium wollte er gern sein eigener Chef sein.

Mark Schulze nimmt mittels Kamera vom Wagen aus die Rohre in Augenschein. Die Roka Service GmbH kann auch die Leitungen reinigen und teilweise reparieren. Quelle: Rene Gaffron

Die Marktlage mit Bau-Boom einerseits und stetig steigenden Umwelt-Ansprüchen andererseits ließ ein hinreichendes Betätigungsfeld erwarten, das von Bad Belzig gut zu bewirtschaften ist.

Kommunen und Verbände sind beispielsweise angehalten, jedes Jahr zehn Prozent ihrer Leitungen unter die Lupe zu nehmen. Das leisten sich die Städte und Gemeinden zwischen Havel und Fläming in unterschiedlicher Weise.

Mobile Abwasserabfuhr seit 2018

Für die Gemeinde Wiesenburg/Mark erwies sich David Hoffmann ferner als Retter bei der Sicherstellung der mobilen Abwasserentsorgung. Als sich 2018 abzeichnete, dass die Ausschreibung des Auftrags der Kommune ins Leere laufen könnte,gründete er eigens zu dem Zweck die Belziger Entsorgungsgesellschaft. Rund 700 Kunden in den Dörfern des Hohen Fläming sind mehrheitlich froh, dass es den zuverlässigen Dienstleister gibt.

Neu ist für Roka-Service nun der Einstieg in die spezielle Reparatur. Dazu wurde ein Elektro-Fräsroboter erworben. Auf einem Mercedes Sprinter kommen das Gerät und Zubehör daher. Damit können Rohre zwischen 13 und 80 Zentimeter Durchmesser partiell saniert werden. Das spart aufwendigen Tiefbau und öffnet geradezu neue Perspektiven in kleinen und engen Straßen.

„Dafür haben wir schon Nachfragen aus ganz Deutschland“, berichtet David Hoffmann. Doch strebt er nicht über Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt als Einsatzgebiet hinaus.

Roka-Service profitiert von der Chipkrise

Neben dem Wagen sind zwei weitere Neuzugänge unterzubringen. Schon geliefert wurde das Fahrzeug für die mobile Abfuhr. Ende Januar soll noch ein kombinierter Saug- und Spülwagen beim Hersteller abgeholt werden. In dem Fall profitiert David Hoffmann von der allgemeinen Chipkrise im Automobilbau. Denn weil andere Aufträge bei dem Kommunalfahrzeug-Spezialisten in Norddeutschland stocken, konnte der Bau der Trucks für Bad Belzig vorgezogen werden.

Auf dem Gelände im Gewerbepark Seedoche wird gebaut. Der gelbe Container die Autos weichen dem Sozialtrakt und der Fahrzeughalle. Quelle: Rene Gaffron

Zum Glück hat der Unternehmer im ersten Halbjahr 2021 schon bestellt, als die Preise noch zehn Prozent niedriger lagen. „Solche Unikate steigen erst einmal im Wert“, erklärt David Hoffmann. warum er gerade 900.000 Euro in den Fuhrpark investiert hat. 350.000 Euro sind nun für das neue Gebäude mit Sanitär- und Umkleideräumen sowie Fahrzeughalle vorgesehen.

