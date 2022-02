Neue Ausstellung in Borner Bücherscheune geplant

Borne

Werner Sternberg hat umgeräumt. Nicht im Wohnhaus an der Wiesenburger Straße, sondern in seiner Bücherscheune auf dem Hof. „Das ist die Arbeit des letzten halben Jahres“, sagt der 81-Jährige stolz und öffnet das große Scheunentor.

Dort liegen, unterteilt in Themenbereiche, schon jede Menge Bücher auf Tischen aus. Aus rund 2500 Titeln, die Werner Sternberg besitzt, will er in den kommenden Tagen noch weitere für die neue Ausstellung auswählen. Sie trägt den Titel „40 Jahre DDR 1949 bis 1989 & Hohenzollern 1701 bis 1918“.

„Zum ersten Mal habe ich auch einen Tisch nur für Kochbücher vorbereitet“, sagt der Pensionär in diesem Zusammenhang. Dicke und dünne, alte und neue Bücher mit Zubereitungsempfehlungen hat Werner Sternberg dafür ausgesucht. Auf die Frage, ob er in einem der Werke schon einmal gelesen oder gar eines der Rezepte nachgekocht habe, offenbart er: „Ich kann maximal eine Bockwurst warm machen.“

Büchersammlung in Borne

Dennoch war es im wichtig, die Kochbücher aus seiner Büchersammlung zu präsentieren. Einige werden seit langer Zeit in der Familie gehütet und nicht verliehen. Nur vor Ort in der Bücherscheune darf in den Exemplaren, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen sind, geblättert werden.

Ab April soll die neue Ausstellung in Sternbergs Scheune an der Wiesenburger Straße in Borne zugänglich sein. Bis dahin hat der 81-Jährige noch viel zu tun. „Einiges ist noch vorzubereiten, Bücher müssen in die einzelnen Themenbereiche einsortiert und neue Themengebiete angelegt werden“, erläutert er sein Konzept. Nicht zu vergessen, dass er vor der Auswahl der Literatur, sie genau kennen und damit gelesen haben muss.

„Viele Bücher, die hier liegen, habe ich noch nie gezeigt“, verrät der Pensionär. Neben den Kochbüchern hat er erstmals auch einen Tisch mit Kinderbüchern vorbereitet. „Einige sind noch von meiner Tochter Susann“, sagt der Ruheständler, der längst zweifacher Großvater ist und den Austausch über seine Büchersammlung mit den erwachsenen Enkeln liebt.

Garten, Kunst und Biografien

Rat für jeden Gartentag verspricht wiederum die Literatur, die er für den Themenbereich Blumen und Pflanzen ausgewählt hat. Dem schließt sich ein, wie er sagt, Prominententisch an. Bücher von Sarah Wagenknecht, Willi Brandt, Michail Gorbatschow, Theodor Heuss und anderen Promis liegen dort bereit.

Daneben der Kunsttisch, der Menschen wie dem Schauspieler, Regisseur und Filmemacher Rainer Werner Fassbinder gewidmet ist. „Zu den Büchern über Künstler lege ich später noch Künstlerkarten“, erklärt der Pensionär, der zugleich Vorsitzender des Borner Mühlenvereins ist und in dieser Funktion die Ausstellung in der Bücherscheune vorbereitet. Weshalb Heimatliteratur in Form von diversen Chroniken und Bücher über Mühlen in der neuen Präsentation nicht fehlen werden.

Breiten Raum in der Ausstellung nehmen natürlich allerlei Bücher über und aus der DDR ein. Inklusive Literatur über die Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht und Erich Honecker. „Geschichte hat mich schon immer interessiert. Vor allem, was in Europa los war“, bemerkt der Borner um im nächsten Augenblick auf sein Lieblingsthema zu sprechen zu kommen. Die Hohenzollern.

Im Lauf der Jahrzehnte hat er eine umfangreiche Sammlung über Preußens Könige und Kaiser zusammengetragen. Zu den Büchern in diesem Themenbereich hat er sogar Bilder gestellt. Aus Freude am Lesen, an der Literatur und an der Geschichte.

Und damit auch wirklich jeder in seiner Bücherscheune glücklich wird, will er - irgendwie - in der schon jetzt vollen Ausstellung noch einen weiteren Tisch unterbringen. „Für die vielen Schmöker hier“, sagt Werner Sternberg und deutet auf einen großen Karton voller Herz-Schmerz-Hefte. „Ältere Damen lesen sie gern“, gibt der Borner Bücherfreund zu verstehen und verrät, in den von Liebe und Sehnsucht erzählenden Heftchen selbst schon gelesen zu haben.

