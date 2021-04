Bad Belzig

Im Bus vom Fläming an die Elbe in 50 Minuten und in einem Rutsch. Regiobus Potsdam-Mittelmark möchte das möglich machen. Die kreiseigene Verkehrsgesellschaft will demnächst die neue Linie X 2 eröffnen. Der Expressbus soll dann im Stundentakt zwischen Bad Belzig und der Lutherstadt Wittenberg verkehren. Von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Die angepeilten Betriebszeiten sind ehrgeizig, doch neben dem günstigen Fahrpreis von fünf Euro pro Ticket ein Argument, das viele Berufspendler überzeugen dürfte. Denn mit dem Auto ist man zwar ein wenig schneller von Bad Belzig in Wittenberg, doch nicht unbedingt preiswerter. Es gibt nach Aussagen von Experten etliche Menschen, die aus der Elbregion nach Potsdam-Mittelmark zur Arbeit fahren oder aus dem Fläming in die Lutherstadt. Zudem sparen Bahnreisende künftig den riesigen Umweg über Berlin, wenn sie etwa von Bad Belzig nach Süddeutschland wollen und nun in Wittenberg in den ICE steigen können. Die neue Linie von Regiobus ist eine Bereicherung für den öffentlichen Nahverkehr und auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Es bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Menschen den X 2 nutzen werden.

Von Hermann M. Schröder