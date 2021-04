Bad Belzig

Neues Angebot für Pendler und Ausflügler: Von Bad Belzig nach Wittenberg soll künftig ein Linienbus verkehren. Die kreiseigene Transportgesellschaft Regiobus will demnächst die neue Expresslinie 2 an den Start bringen. Sie soll stündlich als Plusbus von der mittelmärkischen Kreisstadt in die Lutherstadt verkehren. Das sagte Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig auf Anfrage der MAZ.

Lesen Sie auch Charmantes Angebot – Ein Kommentar

„Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren“, erklärte Hennig an diesem Mittwoch. Der Start sei für Ende Mai, Anfang Juni zu erwarten. „Noch haben wir keine Liniengenehmigung, wir arbeiten dran und sind optimistisch, dass wir es hinbekommen.“ Weil das Projekt länderübergreifend sei und zwei Tarifzonen betreffe, seien viele Abstimmungen nötig. „Wir müssen zwei Fahrpläne zusammenbringen“, sagte Hennig. Die Firma Regiobus kooperiert bei der Linie mit dem Omnibusbetrieb Vetter aus Wittenberg.

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen-Hennig. Quelle: André Großmann

Der X 2 soll zwischen dem Bad Belziger Busbahnhof und dem Hauptbahnhof in Wittenberg verkehren. Die Betriebszeit ist von 5 bis 21 Uhr vorgesehen. „Wir wollen immer kurz vor der vollen Stunde losfahren“, kündigte Hennig an. Die Fahrzeit werde ungefähr 50 Minuten betragen. „Wir möchten nicht wesentlich länger brauchen, als eine Fahrt im Auto dauern würde“, so der Manager. „Wir möchten eine echte Alternative anbieten.“

Das könnten auch die künftigen Tarife für den X 2 sein. Eine Einzelfahrt soll fünf, eine Tageskarte zehn Euro kosten. „Der Kleingruppentarif beträgt 25 Euro“, so Hennig. Die Bahncard werde beim Erwerb eines Tickets angerechnet. Inhaber der Bahncard 100 könnten direkt vom ICE in den X 2 umsteigen ohne Zusatzfahrschein. „Wir wollen der hochklassige Anschluss an die Intercityexpresszüge sein.“ In Bad Belzig gelte ein in Wittenberg gelöstes Ticket auch für die Stadtlinie zur Therme, sagte Hennig.

Gut 40 Kilometer Strecke

Bad Belzig ist gut 40 Kilometer von Wittenberg entfernt. Ein wesentlich Ziel

Start und Ziel der Linie X 2 wird der Busbahnhof an der Brandenburger Straße in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

der neuen Linie sei, dass die Fahrgäste die ICE-Züge nach Süddeutschland und die S-Bahnen nach Halle erreichen könnten, die immer zur vollen Stunde aus Wittenberg losfahren. „Die Leute sollen nicht erst nach Berlin fahren müssen, wenn sie nach Frankfurt am Main wollen, oder von dort kommen“, erklärte Hans-Jürgen Hennig.

Das X steht für Express und bedeutet, dass der X 2 nicht alle Haltestellen ansteuern wird. Es seien ungefähr 20 Stationen auf einer Tour vorgesehen, so Hennig. Die Route soll über Niemegk und Marzahna zur Bundesstraße 2 führen und dann direkt in die Elbmetropole.

WLAN und bequeme Sitze

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark und seine Firma Regiobus lassen sich die neue Linie einiges kosten. „Wir haben vier Fahrer eingestellt und zwei neue Busse gekauft“, berichtet der Regiobus-Chef. „Die neuen Kollegen werden gerade eingewiesen.“ Die Busse seien mit bequemen Sitzen ausgestattet und für eine längere Reise gut geeignet. „Und sie haben WLAN“, sagte Hennig. Nach seinen Angaben muss die Firma Regiobus pro Jahr ungefähr 450.000 Euro für die neue Linie aufwenden. Die Hälfte der Ausgaben solle aus den Einnahmen der Fahrkartenverkäufe gedeckt werden.

Kreis beantragt Fördergeld

Für die andere Hälfte der Unkosten beantragt der Landkreis Potsdam-Mittelmark Fördermittel beim Land Brandenburg. Das sagte die zuständige

Der Hauptbahnhof in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) wird ebenfalls Start und Ziel der Linie X 2. Quelle: Hendrik Schmidt/DPA

Fachbereichsleiterin Debra Reußner. Im Moment werde daran noch gearbeitet, berichtete Reußner am Dienstagabend in einer Videositzung des Verkehrsausschusses des Kreistages. „Das ist ein wegweisendes Projekt für eine länderübergreifende Zusammenarbeit.“

Und wie wird die Auslastung für den neuen Plusbus X 2 sein? „Das lässt sich natürlich im Vorfeld schlecht sagen“, erklärte Regiobus-Geschäftsführer Hennig. Aber es gebe zahlreiche Pendler in beiden Städten und viele Ausflügler. „Ich denke, das ist ein Gesamtpaket, das die Fahrgäste überzeugen wird“, erklärte Hennig. „Das muss sich herumsprechen, dann wird es auch gut angenommen.“

Von Hermann M. Schröder