Neue Chefin: Beate Rulf übernimmt Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft Bewog 

Bad Belzig

Die Wohnungsgesellschaft Bewog in Bad Belzig hat jetzt eine Chefin. Beate Rulf hat in dieser Woche die Geschäfte des kommunalen Unternehmens übernommen. Sie löst Udo Kunze ab. Der 63-Jährige ist in den Ruhestand gegangen. Er war seit 2004 Geschäftsführer der Bewog.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auch wenn ich weiß, dass es knifflig wird“, sagt Beate Rulf in einem MAZ-Gespräch. „Ich kenne die Probleme der Bewog und habe mich ganz bewusst für diese Herausforderung entschieden.“

Riesiger Schuldenberg

Damit meint die Geschäftsführerin den nach wie vor großen Schuldenberg, den das städtische Unternehmen seit rund 20 Jahren vor sich herschiebt und so nach und nach abbaut. Mit ungefähr 14,5 Millionen Euro war die Bewog damals im Minus. Die Schieflage war vor allem durch Pfusch am Bau in der Kurparksiedlung entstanden.

Beate Rulf ist 53 Jahre alt und stammt aus Dessau. Dort hat sie bis zum Ende des vorigen Monats als Prokuristin der Dessauer Wohnungsgesellschaft gearbeitet. „Mein Herzblut hängt an diesem Unternehmen, doch für mich war dort Schluss mit der Weiterentwicklung“, erklärt sie ihren Wechsel nach Bad Belzig.

Die mittelmärkische Kreisstadt kennt sie nach eigenen Angaben schon lange. „Auch wegen meiner Familienanbindung.“ Mit 15 sei sie zum ersten Mal in den Ferien hier gewesen.

Beate Rulf ist gelernte Immobilienkauffrau. Studiert hat sie noch zu DDR-Zeiten Vorschulpädagogik und dann nach der Wende die Branche gewechselt. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und zwei Enkel.

Bewog ist größter Vermieter in Bad Belzig

Die Bewog ist mit 1234 Wohnungen der größte Vermieter in Bad Belzig. Sie hat mit der Chefin zwölf Beschäftigte. Das Unternehmen ist an sich gut aufgestellt, denn es gibt nach Aussagen von Beate Rulf nach wie vor keinen wirklichen Leerstand. „Die Quote liegt im Moment bei ungefähr drei Prozent, eher darunter“, sagt sie. Die Dessauer Gesellschaft dagegen habe mit rund 33 Prozent freien Wohnungen zu kämpfen.

Und was ist jetzt die größte Herausforderung? „Ich muss mich erst einmal einarbeiten, aber die wirtschaftliche Stabilität ist das Ziel“, sagt Beate Rulf. „Herr Kunze hat gut vorgelegt, das ist eine Grundlage, die ich nutze.“

Von Hermann M. Schröder