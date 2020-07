Neue Förderung für die Einführung der Smart Village App

Bad Belzig

Die von der Stadt Bad Belzig in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei entwickelte „Smart Village“-App soll künftig von noch mehr Kommunen genutzt werden. Damit das gelingt, fördert das Innenministerium die Einführung der App finanziell.

„In diesem Jahr können 20 Kommunen mit jeweils bis zu 20.000 Euro bei Einführung und Nutzung der ,Smart Village’-App unterstützt werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Damit soll ihr Einstieg in digitale Strukturen beziehungsweise deren Erweiterung gefördert werden. Kerngedanke ist die Vernetzung der Kommunen, um die App gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Anzeige

Drei Kommunen neu dabei

Drei Kommunen in Brandenburg haben sich bereits angeschlossen und beschreiten digital neue Wege. Das Amt Schlieben (Elbe-Elster), die Stadt Kyritz ( Ostprignitz-Ruppin) sowie das Amt Gransee und Gemeinden ( Oberhavel) wollen ihren Bürgern Verwaltungsdienstleistungen künftig per App anbieten – und nutzen dafür die „Smart Village“-App aus dem Hohen Fläming.

Weitere MAZ+ Artikel

Bad Belzig nutzt die App seit Mitte 2019. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Ende des vergangenen Jahres, unterstützt das Innenministerium die Erweiterung der App um Zugangsmöglichkeiten zu Online-Verwaltungsleistungen.

Bad Belzig hat als Smart Village bereits seine eigene App. Quelle: René Gaffron

Ein wichtiger Schritt ist zum Beispiel die Anbindung des Bürger- und Unternehmensservice Brandenburg an die App. Die Umsetzung ist in Kürze abgeschlossen und steht danach allen Teilnehmern des Netzwerkes zur Verfügung.

Die App ist ein Baustein des gleichnamigen Projekts, das im Sommer 2018 gestartet ist. Es geht zurück auf einen von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ausgelobten Wettbewerb, bei dem sich die Stadt Bad Belzig und die Gemeinde Wiesenburg/Mark mit einem gemeinsamen Konzept durchsetzen konnten. Seitdem sind sie „Smart Village“.

Mehr zum Thema: Erste Funktionen der „Smart Village“-App vorgestellt

„Die Bewerbung von Bad Belzig und dem Coworking-Projekt Coconat überzeugte die Jury durch ihre konzeptionelle Stärke und durch den bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung erreichten Stand der digitalen Entwicklungen“, hieß es damals.

In der Region sollen nun verschiedene Modellprojekte für digitale Lösungen auf dem Land erprobt werden, die die Gemeinden attraktiver machen und den Alltag der Menschen vor Ort künftig erleichtern.

Breites Netzwerk an Akteuren

Dabei soll ein breites Netzwerk an Akteuren vor Ort in die künftigen Projekte mit einbezogen werden. Neben Bad Belzig und Wiesenburg ist so auch das Coconat, der Tourismusverband Fläming, das Studio Wiesenburg und die Märkische Allgemeine Zeitung am „Smart Village“-Netzwerk beteiligt.

Lesen Sie auch:

Von Josephine Mühln