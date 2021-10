Neue Kinderärztin in Bad Belzig gleich im Stresstest

Bad Belzig

Von einem ruhigen Übergang in den neuen Lebensabschnitt kann wohl keine Rede sein. Die in Bad Belzig etablierte Kinderärztin Rita Bunikowski wechselt ab sofort in den Ruhestand. Doch wird sie wie alle Kollegen landauf landab gerade von einer starken Häufung von Virusinfektionen buchstäblich in Atem gehalten.

Die Rede ist von RS-Viren. Bezeichnung „Respiratory Syntitial Virus“. Es handelt sich dabei um ein Virus, das vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern hohes Fieber, Verengung der Bronchien und Lungenentzündungen auslöst. Die hohe Infektionsrate mit schweren Verläufen hat dazu geführt, dass die Kinderkliniken überfüllt sind und an einigen Tagen zu einem Aufnahmestopp führte.

Jungmediziner meiden das Land

„Somit waren bei sehr kranken Kindern mit ausgeprägter obstruktiver Bronchitis tägliche engmaschigen Kontrollen in den Kinderarztpraxen notwendig“, erklärt Rita Bunikowski das enorme Pensum wegen Rekordbesuchen in der Sprechstunde. Sie schätzt ein, dass die jetzige Häufung der RSV-Infektion ungewöhnlich und auf den corona-bedingten Lockdown zurückzuführen sei.

Bilder von Kindern schmücken die Kinderarztpraxis Bad Belzig, die bislang von Rita Bunikowski geführt wurde. Quelle: René Gaffron

Immerhin bleiben die kleinen Patienten in Zukunft nicht auf sich allein gestellt. Sondern die Nachfolge für die Praxis im ersten Geschoss der einstigen Poliklinik ist geregelt. Das ist keineswegs selbstverständlich, da viele Jungmediziner die selbstständige Niederlassung auf dem Lande meiden, wie Rita Bunikowski berichtet.

Wechsel aus der Charité

Die Berlinerin, die im übrigen meistens mit der Bahn zur Arbeit gependelt ist, verweist auf ihre guten Erfahrungen. Vor knapp 18 Jahren kam sie aus der Charité, wo sie eine Lehrbefugnis besaß und sich habilitierte. Den Wechsel aus der Hochschulmedizin in die hausärztliche Tätigkeit bereute sie laut eigenem Bekunden nie.

In Bad Belzig bestehe ein sehr herzlicher und vertrauensvoller Kontakt zu den Familien und Kollegen, sowie auch zu Betreuungseinrichtungen, bilanziert die 66-Jährige. Im speziellen war die Expertise für die Fachbereiche Allergologie und Pulmologie äußerst gefragt, da eine hohe Zunahme der allergischen Erkrankungen bei Kindern zu beobachten sei.

Kollegen immer kooperativ

Da eine gute Zusammenarbeit zu den Kliniken der Umgebung bestand, wurde sie von den Chefärzten bei der Suche nach einem Praxisnachfolger unterstützt. Es bahnte sich darüber der Kontakt zu Krisztina Ritzel an. Sie ist in Ungarn geboren und dort aufgewachsen. Nach ihrem Medizinstudium in der Heimat hat sie ihre Facharztweiterbildung zur Kinderärztin in Brandenburg an der Havel am Klinikum Westbrandenburg absolviert und konnte darüber hinaus Erfahrungen in einer mittelmärkischen Kinderarztpraxis sammeln.

Die beiden Medizinerinnen hatten sich eine gemeinschaftliche Übergangszeit organisiert. So ist Kristina Ritzel schon seit dem 16. September in der Praxis tätig und hat somit schon einen gewissen Stresstest absolviert. „Ich fühle mich ganz gut gewappnet“, sagt die 31-Jährige.

Stephanie Benedikt und Beate Langer geben der Kinderarztpraxis auch unter neuer Führung den nötigen Rückhalt. Quelle: René Gaffron

Das Schwesterteam Beate Langer und Stephanie Benedikt bleibt in der Kinderarztpraxis.

Von René Gaffron